La mujer hallada muerta en Ruguilla recibía atención jurídica y psicológica en el Centro de la Mujer de Guadalajara

GUADALAJARA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

A la espera de que se confirme de forma oficial que el cadáver encontrado en una cueva de Ruguilla, en Cifuentes (Guadalajara), es el de Ramy Virginia Taccarelli, cuya desaparición denunció su familia hace una semana, y que responde a un presunto caso de violencia de género, la víctima estaba siendo atendida en el Centro de la Mujer de Guadalajara por problemas en el seno de la pareja, aunque en este momento no consta ninguna denuncia.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Igualdad, precisamente en los últimos días había sido atendida por los recursos que tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara.

Llevaba varios meses recibiendo atención a través del Centro de la Mujer, tanto a nivel jurídico como psicológico ya que, al parecer, quería dejar la relación con su pareja, con la que vivía actualmente en el pueblo anexionado de Iriépal, en Guadalajara.

Hace tan solo unos días recibió atención el Centro de la Mujer --los datos iniciales hablan de una primera atención en marzo y una última este mismo mes de junio-- aunque las mismas fuentes no pueden asegurar si en las últimas horas la supuesta víctima de supuesta violencia machista había acudido a presentar una denuncia a los jurados.

En dichos servicios, se la trataba de animar a que presentara una denuncia aunque, en principio, no hay constancia de que la haya puesto por el momento, a no ser que haya sido muy reciente.

Al no constar denuncia, no se encontraba dentro del sistema vioGén, al menos hasta hace varias semanas, y no recibía por tanto protección policial. No obstante, las mismas fuentes aseguran que la mujer recibió atención en todo momento aunque no quería denunciar.

En caso de confirmarse finalmente que se trata de un caso de violencia machista, una vez que el caso deje de estar bajo secreto de sumario, desde el Gobierno regional confirman a Europa Press su disposición total a poner a disposición de los familiares, especialmente de la hija menor, los recursos psicológicos que necesite. La víctima también es madre de otro hijo mayor de edad, fruto de una anterior relación.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya confirmaba este miércoles que estaba estudiando este suceso como un posible caso de violencia machista y la pareja de ella ha sido detenida.

Desde la Consejería de Igualdad se insiste en la necesidad de que las víctimas denuncien para que puedan ponerse en marcha de medidas de protección.

De confirmarse como violencia machista, sería el primer caso registrado en Castilla-La Mancha en lo que va de año.