Mural participativo en Museo del Greco y escultura de Martina Lasry en el Sefardí, actos en Toledo por Día de los Museos

Archivo - Colección de azulejería del Museo del Greco. - MUSEO DEL GRECO - Archivo

TOLEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La inauguración de la escultura 'Adam' de Martina Lasry en el Museo Sefardí, un mural participativo de grandes dimensiones en el Museo del Greco de la ilustradora Alicia Warhola o una jornada de puertas abiertas en el Archivo Histórico de la Nobleza son algunas de las actividades que la ciudad de Toledo acogerán en estos enclaves con motivo del 'Día de los Museos'.

En una rueda de prensa, ha presentado estas actividades el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, junto a los representantes de los espacios museísticos, con razón de esta efeméride, que se conmemora el 18 de mayo, y que este año cuenta con el lema 'Museos, uniendo un mundo dividido'.

La directora del Museo Sefardí, Carmen Álvarez Nogales, ha explicado que el próximo lunes 18 de mayo se presentará la escultura 'Adam', de Marina Lasry, una miembro importante de la Comunidad Judía de Madrid, autora de todas las esculturas que el Museo Sefardí expone en su patio.

Por su lado, la directora del Museo del Greco, Carolina Tobella, ha indicado que la ilustración de grandes dimensiones realizada por la ilustradora Alicia Warhola se va a poder ver el lunes 18 de mayo, mostrando "el viaje que realizó el Greco desde Creta hasta Toledo" en una unión de "las dos Europas, oriental y occidental".

En esta ilustración se podrán ver "todas las obras más importantes que están repartidas por todo el mundo, para ver hasta dónde ha llegado el pintor" y además, los visitantes podrán plasmar en él "de dónde vienen" para trasladar esa idea de unión que fraguan los museos, ha afirmado la directora del Museo del Greco.

De su parte, el jefe de Difusión del Archivo Histórico de la Nobleza, Alejandro Sierra, ha explicado que el domingo 16 de mayo se celebrará una jornada de puertas abiertas mediante dos pases, a las 20.00 y a las 22.00 horas.

En estas jornadas se mostrará el patio del Hospital Tavera, también la sala de investigadores y quizá "los depósitos donde se custodia la documentación histórica y en la que se hará una muestra de algunos de los documentos más importantes del Archivo".

La visita correrá a cargo de un técnico del archivo pero además va a ser amenizada por actores que harán que la visita conjugue la didáctica con la teatralización.

Por su lado, el director del Museo del Ejército, el general de brigada Francisco Germán Martínez, ha señalado que el espacio que dirige se centrará en la exposición temporal 'España en los Estados Unidos. La contribución de los españoles y su Ejército al surgimiento de una nación'.

También, el sábado 23 el Museo del Ejército albergará otros actos, como el relevo de la guardia y un arriado de bandera, "más enfocado al Día de las Fuerzas Armadas".

UNA EXPOSICIÓN VIRTUAL

Asimismo, tal y como ha explicado la directora del Museo Sefardí, se va presentar un "recorrido virtual por el patrimonio de Toledo" denominado 'Palabras Antiguas, Diálogos Presentes, de Toledo medieval hasta hoy', y será un viaje por el patrimonio de los museos, que podría estar listo en este mes de mayo, para "intentar" que se pueda ver por el público "en cada uno de los espacios" en la semana con motivo del Día de los Museos.