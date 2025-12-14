El Museo del Ejército de Toledo celebra esta semana el tradicional Concierto de Navidad

Archivo - Museo del Ejercito de Toledo - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El próximo martes, 17 de diciembre, a las 19.00 horas, se celebrará en el Museo del Ejército de Toledo el tradicional concierto de música de Navidad presidido por el director del Museo del Ejército, general de brigada Francisco Germán Martínez.

El lugar elegido en esta ocasión es el gran vestíbulo que alberga los restos arqueológicos. El concierto será interpretado por la Unidad de Música de la Academia de Infantería, dirigida por su comandante, Julio César Ruiz, ha informado el Museo en nota de prensa.

Durante el mismo se interpretarán obras de P. Pérez Choví, J. Strauss y S. Welters, entre otros. El acceso al acto será libre y gratuito hasta completar aforo.

La entrada al acto se podrá realizar a partir de las 18.00 horas por la puerta principal del Museo del Ejército.