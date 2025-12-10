El Museo de Santa Cruz muestra hasta de marzo la obra de Vicente Cutanda, referente del realismo social vasco del XIX

Inauguración de la exposición 'Vicente Cutanda. Un pintor entre dos siglos'. - JCCM

TOLEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala Toisón del Museo de Santa Cruz de Toledo acoge desde este miércoles y hasta el 8 de marzo la exposición 'Vicente Cutanda. Un pintor entre dos siglos', pintor que se convirtió en un referente del realismo social vasco del siglo XIX, especialmente por sus escenas de los Altos Hornos de Vizcaya.

La exposición, organizada en colaboración con la Fundación Impulsa y compuesta por una selección de 29 obras, resume las diferentes temáticas que abordó a lo largo de su producción pictórica, tales como la pintura histórica o la religiosa y, fundamentalmente, la del género social. También presenta algunas muestras de las diferentes técnicas que dominaba y otros elementos que hablan de su estancia en Toledo.

Según informa el Gobierno regional, la muestra se gestó hace meses gracias a la iniciativa del historiador y profesor universitario Francisco García Martín, quien falleció el pasado mes de agosto tras haber realizado ya buena parte del trabajo, por lo que servirá también de homenaje a su figura.

La obra de Vicente Cutanda, nacido el 18 de noviembre de 1850, se convirtió en un referente del realismo social vasco del siglo XIX, especialmente por sus escenas de los Altos Hornos de Vizcaya.

Tras abandonar arquitectura para dedicarse a la pintura, se relacionó con artistas como Sorolla y Fortuny y obtuvo en 1884 una plaza de profesor en Toledo, ciudad donde formó su vida familiar y donde murió en 1925. Su obra más célebre, 'Una huelga de obreros en Vizcaya (1892)', premiada y adquirida por el Museo del Prado, sufrió décadas de abandono hasta su recuperación en 2001.

Además, muchas de sus pinturas fueron difundidas mediante grabados y acuarelas en revistas ilustradas de la época, consolidando su presencia en el imaginario visual del periodo industrial español.

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carme Teresa Olmedo, presenten en la inauguración, se ha enorgullecido de participar en la inauguración de la exposición, de la que ha dicho que "es un homenaje justo y comprometido con uno de los grandes creadores de la capital regional."