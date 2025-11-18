Nacho Ruiz valora presentar denuncia por los insultos homófobos y machistas que recibió en el derbi conquense

Nacho Ruiz valora, junto a la AFE, presentar denuncia por los insultos homófobos y machistas que recibió en el derbi conquense - EUROPA PRESS

CUENCA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Conquense Nacho Ruiz está valorando, junto a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), presentar una denuncia más allá de los cauces deportivos por los insultos homófobos y machistas que recibió, por parte de la grada, en el derbi provincial disputado el pasado domingo en el estadio municipal de San Marcos de Quintanar del Rey.

El zaguero blanquinegro ha comparecido ante la prensa para explicar públicamente lo sucedido. "Desde que empezó el partido ya empezaron con los insultos que puse en redes sociales como hija de puta, femenina, pobre de tu madre que no tiene un hombre sino una niña... Eso es lo que recibí durante el encuentro", ha relatado el defensa del Conquense.

Según lo que recoge el acta del partido, fue en el minuto 79 cuando Ruiz se acercó al árbitro para comunicarle lo que estaba pasando. Aquello activó el protocolo y se lanzó un mensaje desde megafonía, "pero desde la grada se comunicó que habían sido insultos xenófobos, yo le dije al árbitro que habían sido homófobos y machistas".

El jugador del Conquense ha confirmado que los calificativos procedían siempre de la misma zona y ha reconocido que, "después de ochenta minutos escuchando barbaridades", respondió lanzando un beso hacia aquellos que le insultaban, algo que le ha recriminado la peña Frente Rey de Quintanar, que a través de un mensaje en la red social 'X', no solo no ha se ha sumado a la condena que sí ha lanzado su club, sino que además ha acusado al jugador de "teatralizar las jugadas" y "hacerse la víctima".

"No me avergüenzo de, en un momento concreto, lanzarles un beso, porque estaba harto y yo no me escondo en absoluto, mientras que ellos no han dado la cara ni se han disculpado", ha respondido a ese comentario.

El club CD Quintanar sí que ha condenado los actos y Ruiz ha confirmado además que su presidente le transmitió el descontento con la grada "y están intentando tomar medidas". "Creo que estas personas de no deberían continuar viniendo a los campos de fútbol"

"Quiero dejar claro que es algo que, futbolísticamente, no me afecta, pero son actos que no deben de ocurrir en pleno siglo XXI y creo que estas personas de no deberían continuar viniendo a los campos de fútbol, que son para animar y disfrutar", opina el jugador de la Balompédica, que ha recordado que "hay muchos niños que vienen a vernos y están en la grada escuchando esas cosas".

Nacho Ruiz ha comentado que es la primera vez que le ocurre esto en un partido "y espero que sea la última y no solo a mí, porque creo que en el mundo del fútbol tenemos demasiado normalizado que, durante los partidos, podamos llegar a recibir todo tipo de insultos. Que ocurriese antiguamente no significa que tengamos que seguir soportándolos".

Ruiz ha desvelado que, durante las últimas horas, ha recibido infinidad de mensajes. "Ha ha sido increíble el apoyo que he recibido no solo de mis compañeros, sino de muchísima gente en las redes sociales".

Los hechos ocurridos en el derbi provincial han tenido repercusión en los medios de comunicación nacionales. "No me esperaba tanta repercusión", ha admitido, "pero espero que sirva para que los jugadores que estamos en el terreno de juego no permitamos este tipo de cosas y sean más de lo que se pronuncien cuando reciban insultos".

Respecto a la posible denuncia que valora junto a la AFE, ha señalado que se planteará "en función de cómo lo vaya viendo".