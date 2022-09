Najwa Nimri, Premio Especial Abycine 2022: "Este festival es muy especial para todos los que nos dedicamos a este mundo"

ALBACETE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

A la "exclusiva" lista de actores, productores y directores que han recibido el Premio Especial Abycine, se suma este año un nuevo nombre, el de Najwa Nimri, una actriz que, según Pedro Mateo, miembro de la dirección, representa la personalidad del festival: "Osadía, personalidad y transformación constante".

"Este premio simboliza muchas cosas, pero, sobre todo, que la persona premiada es clave para entender el cine y el audiovisual. Tiene que ver con lo insustituible, es decir, si Lola Dueñas --premiada en anteriores ediciones-- no hubiera hecho un papel, nadie lo estaría haciendo, lo mismo pasa con Najwa", ha detallado Mateo.

La actriz y cantante española ha agradecido al festival el reconocimiento que, dice, recibe con "mucha ilusión". "Este festival y lo que hacéis es muy especial para los que hacemos cualquier cosa dentro de lo audiovisual, me gusta mucho que apostéis de manera estoica y tan creyente en este mundo, muchas gracias, de verdad", ha indicado, celebrando los 24 años del evento. "No es cualquier cosa mantener tanto tiempo un festival como este, que se dedica a mirar exclusivamente por la gente que trabaja en esto, enhorabuena".

Nimri, que se inició en el mundo del cine por la pasión que empezó a sentir hacia él cuando comenzó a ver películas, ha hablado sobre su forma de entender el séptimo arte y cómo asume los diferentes papeles que interpreta. "Me apasiona meterme en la psicológica de los personajes e ir adaptándome a los tiempos. Si no disfrutas de ponerte en otras pieles no te puedes dedicar a ser actor, yo siempre digo que tengo una vida normal y corriente y que es el ser actriz lo que me permite ser otra gente y vivir otras vidas".

En este sentido, se ha referido a los papeles "extremos" que asume la mayor parte de las veces, como Zulema en 'Vis a Vis', o la inspectora Alicia Sierra en 'La Casa de Papel'. "Me tocan papeles muy extremos, de villanos muchas veces, y durante el rodaje asumes la personalidad de esos personajes, el problema es cuando terminas, que te quedas con las taras y se van los superpoderes y la valentía", ha señalado.

Sobre la diferencia entre rodar producciones más mainstreams o independientes, Nimri asegura que no da importancia a la repercusión que vaya a tener. "No lo veo de esa manera, nunca he creído que yo sea una persona de culto, pongo la misma pasión y dedicación a todo".

Del mismo lado, ha explicado que para ella "venir a Albacete supone lo mismo que ir a Venecia, no lo mido por importancia, lo importante aquí es que esta gente ha conseguido mantener esto durante 24 años y citar a tantos actores y directores tan importantes", ha destacado.

La actriz, que acaba de rodar la seria '30 monedas', de Alex de la Iglesia, y que se encuentra en plena promoción de 'Sagrada familia', recogerá esta noche el premio durante la inauguración de la XXIV edición del Festival de Cine Independiente de Albacete, que por primera vez tendrá lugar en el Rencito Ferial de la capital.