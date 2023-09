La necesidad de conservar los valores del PSOE se plasma en el acto de entrega de los premios Pablo Iglesias en Albacete

ALBACETE, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha y presidente regional, Emiliano García-Page, ha destacado el trabajo desarrollado por los premiados con los galardones 'Pablo Iglesias', Rafael López Cabezuelo y el colegio Doctor Fleming, en defensa de los valores socialistas y por el progreso de la sociedad albaceteña.

Durante el acto de entrega de la X edición de los premios 'Pablo Iglesias', que ha tenido lugar en el stand ferial de la Casa del Pueblo, García-Page ha señalado que "la clave está en ser auténticos", respetando "nuestras raíces y con esa vocación de servicio a la gente, que siempre nos ha caracterizado".

En este sentido, el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha ha subrayado que precisamente los premiados contribuyen "a regar esas raíces" vinculadas con los valores socialistas, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Emiliano García-Page ha felicitado a los galardonados, refiriéndose a Rafael López Cabezuelo, que fue diputado regional, concejal del Ayuntamiento en el Gobierno y portavoz del Grupo Municipal Socialista, como "una de las raíces que además nos recuerda permanentemente el sitio que debemos tener para no perdernos", añadiendo que "solo los proyectos que no se adaptan a los cambios que ellos mismos producen son los que desaparecen".

"UN LARGO CAMINO"

Un emocionado Rafael López Cabezuelo ha destacado que este reconocimiento "es el mayor honor que he recibido desde que soy socialista, y aunque me he resistido muchos años, he aceptado el premio para poder compartirlo con los compañeros y compañeras que han hecho junto a mí este largo camino y muchas veces duro de recorrer".

El secretario general del PSOE en la región también ha trasladado su enhorabuena al Colegio Doctor Fleming por promover entre su alumnado los valores de la igualdad, el respeto al medio ambiente y la educación en convivencia diversa y plural, por ser un referente en el fomento de la participación y su papel primordial en la comunidad educativa en el desarrollo de la inclusión.

Y es que, "en cuestiones de igualdad, la actitud es determinante", ha subrayado.

Por último, Emiliano García-Page ha puesto en valor que "Albacete es una provincia indispensable para esta región", incidiendo en "la energía emprendedora que hay en esta provincia, de la cual, la Feria es un espejo", proyectando su carácter "enormemente abierto y acogedor".

"VALORES, MÁS NECESARIOS QUE NUNCA"

Por su parte, el secretario general del PSOE en la ciudad de Albacete y diputado nacional, Emilio Sáez, ha hecho alusión al compromiso con la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia social, junto con la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, "que son la esencia del socialismo".

De esta manera, Sáez Cruz ha argumentado que "los valores del socialismo son más necesarios que nunca, es necesario preservar los derechos sociales, la educación y la sanidad públicas y el feminismo, y nuestro partido es garante de que nadie se quede atrás".

"Si hablamos de socialismo, hablamos de Rafa López Cabezuelo.

Un espejo donde mirarme, un socialista convencido y convincente de los pies a la cabeza, que ha sido y es un trabajador incansable, comprometido por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, y un negociador infatigable por los derechos de la clase obrera, como demostró durante el periodo que estuvo al frente de la Unión General de Trabajadores", ha señalado Emilio Sáez.

El secretario general de la Agrupación Local del PSOE en Albacete también ha agradecido al Colegio Doctor Fleming la labor que realizan para la promoción de la igualdad entre su alumnado, el respeto al medio ambiente y la educación en convivencia diversa y plural.

"Pues saber transmitir estos valores es primordial y saber hacerlo de manera que perduren más allá del trabajo del claustro".

Sáez Cruz, que ha recordado que el PSOE es un partido internacionalista, ha querido recordar a las personas que en las últimas semanas han muerto en Marruecos, Libia, y también en España a consecuencia de la DANA, ha recordado que la Agrupación Local de Albacete "es la más grande en militancia en Castilla-La Mancha, una de las agrupaciones de referencia y queremos seguir siéndolo".

Por último, Emilio Sáez también ha trasladado su enhorabuena a los premiados de la II edición de los premios 'Virginia González Polo' que organiza la Unión General de Trabajadores (UGT), que han sido entregados de manera conjunta a los 'Pablo Iglesias', y que han recaído en la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, y la representación sindical de los zapateros y zapateras de Almansa.

Por su parte, el secretario general del PSOE en la provincia de Albacete, Santiago Cabañero, ha subrayado la importancia de los lazos de unión entre UGT y PSOE, identificando la necesidad de "educar en valores desde la base, pues desde los partidos políticos tenemos que combatir las desigualdades y que terminen".

Así, Cabañero ha señalado que el PSOE "nació proletario para igualar en derechos y equilibrar las relaciones laborales".

Un acto al que han asistido, además, el secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, junto con la vicepresidenta de las Cortes, Josefina Navarrete, y la presidenta de la Agrupación Local Socialista, Nieves García Piqueras; además del secretario de UGT Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, y el secretario general de UGT en la provincia de Albacete, Francisco Javier González.