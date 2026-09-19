Neurólogos GAI Albacete publican estudio que identifica mecanismos relacionados con trombosis cerebral asociada al Covid

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ALBACETE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Neurología de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha liderado un trabajo de investigación publicado en 'Acta Neuropathologica', una de las revistas internacionales de mayor prestigio en el ámbito de la neuropatología.

El estudio, titulado 'Niveles elevados de hemoglobina libre y hierro en los trombos cerebrales de pacientes con ictus y Covid-19 en la etapa pre-Ómicron: nuevos factores implicados en el estado protrombótico inducido por el SARS-CoV-2', profundiza en los mecanismos que podrían explicar el estado de hipercoagulabilidad y la formación de trombos asociados a la infección por SARS-CoV-2.

El trabajo publicado fue concebido y diseñado en Albacete, con la implicación de profesionales del Servicio de Neurología, Anatomía Patológica, Radiología y Unidad de Investigación, todos ellos, además, pertenecientes al Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (Idiscam), y contó con la colaboración de investigadores del Hospital Nacional de Parapléjicos, la Universidad de Castilla-La Mancha y el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.

La investigación parte del análisis de los trombos extraídos mediante trombectomía mecánica a pacientes que habían sufrido un ictus isquémico durante la primera ola de la pandemia. En concreto, se estudiaron 12 trombos cerebrales, seis procedentes de pacientes con COVID-19 y seis de pacientes sin infección, ha informado la Junta en un comunicado.

Los investigadores aplicaron diferentes técnicas de análisis para estudiar estos trombos, una aproximación multidisciplinar que ha permitido obtener una visión detallada de las características celulares, estructurales y moleculares de los trombos asociados a la infección por SARS-CoV-2.

HEMOGLOBINA LIBRE Y HIERRO

Uno de los principales hallazgos del estudio es que los trombos cerebrales de los pacientes con Covid-19 presentaban más hierro y subunidades de hemoglobina que los de pacientes sin la infección. Los resultados sugieren que parte de esta hemoglobina podría encontrarse libre, fuera de los glóbulos rojos, y que los procesos relacionados con la destrucción de estos, junto con el hierro y el estrés oxidativo, podrían contribuir a favorecer la formación de trombos.

Además, los investigadores observaron diferencias en la composición y organización microscópica de los trombos asociados a la Covid-19, que mostraban una estructura más irregular, una mayor presencia de células relacionadas con la inflamación (macrófagos) y un menor contenido de plaquetas. También se identificó una respuesta inmunitaria e inflamatoria diferenciada.

Todos estos hallazgos aportan nuevas pistas sobre cómo la inflamación y la coagulación pueden interactuar en la formación de trombos, un proceso conocido como inmunotrombosis, y ayudan a comprender mejor los mecanismos que podrían estar detrás del mayor riesgo de complicaciones cerebrovasculares asociado a la Covid-19.

INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL DESDE EL PROPIO HOSPITAL

Esta publicación constituye un nuevo ejemplo de la capacidad de los profesionales del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete para desarrollar investigación clínica y traslacional de alto nivel, aprovechando la experiencia asistencial para generar conocimiento que permita comprender mejor las enfermedades neurológicas.

El trabajo refleja, además, la importancia de la colaboración entre distintas disciplinas y centros de investigación. La obtención y conservación de los trombos durante los procedimientos de trombectomía permitió disponer de un material biológico de gran valor para estudiar directamente los mecanismos implicados en el ictus asociado a la Covid-19. El protocolo de investigación contó con la aprobación de los comités de ética correspondientes y se utilizó únicamente el tejido restante tras garantizar el material necesario para el diagnóstico clínico.

La investigación ha contado con financiación de la red Ricors-Ictus y del proyecto PI24/00742, financiados por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, así como con apoyo al desarrollo de la actividad investigadora en Castilla-La Mancha.

La publicación en 'Acta Neuropathologica', revista situada en el primer decil de su categoría y con un Factor de Impacto JCR de 10,3, pone de manifiesto la proyección internacional de la investigación desarrollada por los profesionales de Albacete.

Los propios investigadores subrayan que los resultados deben interpretarse en el contexto del carácter exploratorio del estudio y de su reducido tamaño muestral, por lo que serán necesarios estudios multicéntricos con un mayor número de pacientes para confirmar estos hallazgos.

No obstante, los resultados abren nuevas líneas de investigación sobre el papel de la hemoglobina libre, el hierro y los mecanismos relacionados con el estrés oxidativo en las complicaciones trombóticas de la infección por SARS-CoV-2.