Nombran al director del Museo de Santa Cruz de Toledo miembro de la Real Académia de Bellas Artes de San Fernando

Antonio Dávila - MUSEO DE SANTA CRUZ, ¡VIVO!

TOLEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta General de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con sede en Madrid, ha nombrado por unanimidad al director del Museo de Santa Cruz, Antonio Dávila, nuevo Académico Correspondiente por la provincia de Toledo.

Así lo ha trasladado en un comunicado la Junta Rectora de Museo de Santa Cruz ¡Vivo!, apuntando que el nombramiento de Davila responde a su trayectoria académica y profesional, así como por la calidad de los méritos que concurren en el nuevo académico.

Antonio Dávila, es Director del Museo de Santa Cruz y sus filiales desde el 31 de marzo de 2022, hace ahora cuatro años. Es licenciado en Geografía e Historia, especialidad de Prehistoria, por la Universidad Complutense de Madrid, tiene también el Máster en Informática del Centro Superior de Estudios de Informática y de Investigaciones Económicas y Sociales, dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Funcionario de carrera del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos desde 1997, ha ejercido sus funciones en el Palacio Real de Madrid, Museo Arqueológico y Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y Delegación Provincial en Guadalajara, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En este tiempo ha llevado a cabo trabajos relacionados con la gestión de colecciones de museos y con la conservación y protección del Patrimonio Cultural, pudiéndose destacar la elaboración y dirección técnica del proyecto museológico y museográfico de la exposición permanente del Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid, la ordenación y gestión de las colecciones museográficas, documentales y bibliográficas de ese museo, la coordinación de los inventarios de bienes muebles de Patrimonio Nacional, etc.

Tiene decenas de publicaciones de artículos y ha presentado ponencias y comunicaciones sobre temas de Arqueología, en especial sobre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro en la Meseta, Museología, así como otras cuestiones relacionadas con el Patrimonio Cultural.

Igualmente, ha impartido docencia en el Máster en restauración arquitectónica de la ETS de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y en el Máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad, de las universidades Autónoma y Complutense de Madrid, habiendo participado en diferentes proyectos de investigación internacionales en España y Francia.

El 28 de mayo de 2024 defendió su tesis doctoral, 'La edad del bronce y del hierro en el bajo Valle del Henares; la tierra, sus gentes, sus hábitats', que tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid.

Compartirá con Jesús Carrobles Santos, Ramón Sánchez González y Santiago Serrano Rueda la corresponsalía académica por la provincia de Toledo.