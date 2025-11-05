Una nueva herramienta tecnológica simplificará burocracia de gestores y empresarios turísticos dentro de proyecto SICTED

CIUDAD REAL 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La responsable del desarrollo y gestión del proyecto SICTED (Sistema Integral para la Calidad Turística en Destinos) desde SEGITTUR para la Secretaría de Estado de Turismo, Iris Contreras, ha expuesto las novedades que se van a incorporar al proyecto en los próximos meses, entre ellas nueva herramienta tecnológica para simplificar el trabajo burocrático tanto de los gestores del destino como de los empresarios adheridos.

Así lo ha adelantado en el encuentro provincial de destinos SICTED celebrado este miércoles en Ciudad Real.

Las novedades pasan por trabajar en "los tres ejes principales de la sostenibilidad: económica, ambiental y social".

Por su lado, la concejal de Turismo, Cristina Galán, ha valorado muy positivamente que "Ciudad Real continúa consolidándose como un destino turístico de referencia en Castilla-La Mancha", según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Galán ha destacado que este aumento de más de 4.500 pernoctaciones en solo un año "confirma la fortaleza del sector turístico local y la buena acogida que la ciudad está teniendo entre visitantes nacionales e internacionales".

Además, ha subrayado que "Ciudad Real está viviendo un momento muy especial en materia turística". "Este crecimiento demuestra que las acciones de promoción, la mejora de los servicios y la apuesta por una programación deportiva y cultural diversa están dando resultados".

El Ayuntamiento de Ciudad Real continúa trabajando de manera coordinada con el sector hotelero, hostelero, cultural y deportivo para reforzar la promoción de Ciudad Real como destino turístico y mantener la tendencia positiva reflejada en los datos del INE.

También han participado en el encuentro los delegados provinciales de Economía, Empresas y Empleo, Miguel Ángel Díaz, y de Desarrollo Sostenible, Agustín Espinosa, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Díaz Brazales ha subrayado el papel destacado que desempeña la provincia de Ciudad Real en materia de calidad turística, "posicionándose como líder regional en el número de destinos y empresas adheridas al Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED)".

Ha indicado que Ciudad Real concentra cerca del 70 por ciento de los destinos y el 80 por ciento de las empresas participantes en este programa en toda Castilla-La Mancha. "Estos datos reflejan que la provincia está haciendo su trabajo en calidad turística, y que los recursos implementados no solo se gestionan eficazmente, sino que están generando resultados excelentes", ha afirmado.

Además, ha señalado que este liderazgo se traduce en un incremento significativo de pernoctaciones y visitantes, "lo que confirma el impacto positivo de las políticas de calidad turística en el territorio", tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.