La nueva Ley de espectáculos públicos de C-LM sale adelante con el apoyo del PSOE y la abstención del PP

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Antonio Ruiz Molina, encargado de la defensa del proyecto de Ley. - CARMEN TOLDOS/CORTES C-LM

TOLEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han abordado este jueves en sesión plenaria el debate y votación del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Generales sobre el Proyecto de Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla-La Mancha, que ha quedado aprobado con los votos del Grupo Parlamentario Socialista, la abstención del Grupo Parlamentario Popular y el voto contrario de Vox.

Antes de abordar el dictamen, el consejero de Hacienda, Juan Antonio Ruiz Molina, ha presentado ante el pleno el proyecto de Ley, solicitando el "respaldo unánime" a los grupos, para "actualizar el marco normativo que regula el ocio".

En concreto, Ruiz Molina ha defendido la importancia de adoptar la nueva norma por "la necesidad de adaptar la normativa a los cambios sociales en materia de ocio, que es mucho más diverso y dinámico que hace quince años". Además, ha apuntado a que el nuevo texto permite "precisar los requisitos de acceso a determinados establecimientos públicos a menores de edad con ocasión de conciertos o actuaciones en directo".

Finalmente, ha apuntado a "la simplificación de los trámites y reforzando la coordinación entre la Administración regional y los ayuntamientos".

Entre las novedades incorporadas respecto a la ley de 2011, Ruiz Molina ha destacado la modificación de las causas que dan lugar a la prohibición y suspensión de eventos, incorporando cuestiones ambientales y de protección de la infancia, o la modificación de los horarios de eventos públicos.

El consejero ha puesto en valor el diálogo durante su elaboración con los sectores profesionales y las administraciones implicadas. Además, ha apuntado que de las 48 enmiendas presentadas por el Partido Popular, se han aceptado 27, rechazándose 14 por motivos técnicos jurídicos. Sobre las 24 enmiendas de Vox, Ruiz Molina ha apuntado que se han aceptado tres, mientras que "el resto no se les puede aceptar porque no hay por dónde cogerlas porque atentan contra los valores democráticos y de convivencia que nos hemos otorgado en el marco de la Constitución".

"Se trata, en definitiva, de que Castilla-La Mancha cuente con un instrumento legislativo idóneo para regular de una manera más eficaz, transparente y segura", ha argumentado el consejero.

Por su parte, la parlamentaria del PSOE Silvia Fernández ha intervenido como ponente designada por la Comisión de Asuntos Generales, ha destacado las diferencias con la anterior legislación, señalando que el "nuevo proyecto intenta adaptar la legislación a la evolución de las formas de ocio, especialmente actividades que hoy se desarrollan en espacios abiertos", apuntando que "no es una simple modificación de la ley 7/2011, sino lo que se plantea es su sustitución por una nueva ley mucho más completa".

En el plano técnico, Fernández ha expuesto que la ley se compone de seis títulos y 74 artículos, junto a anexos y disposiciones, frente a la normativa de 2011 que contaba con 56 artículos.

En cuanto al posicionamiento de su Grupo Parlamentario, ha defendido el rechazo a las enmiendas presentadas por Vox, en línea con lo argumentado por el consejero, que "vulneran totalmente los derechos fundamentales que están legalmente reconocidos", y ha señalado que el voto contrario a las enmiendas del PP "responde única y exclusivamente a coherencia".

"Creo que con nuestro sentido de voto", ha argumentado Fernández, "estamos demostrando cuando una propuesta es útil".

Finalmente, la diputada ha valorado los cambios introducidos por la normativa, especialmente en materia de seguridad.

VOX DEFIENDE EL VOTO PARTICULAR A 21 ENMIENDAS

Durante el debate del dictamen, por parte del Grupo Parlamentario Vox, el diputado Francisco Cobo ha defendido el mantenimiento del voto particular a 21 enmiendas, así como votos particulares a los artículos proyectados afectados por las tres enmiendas del PSOE, para establecer "menos burocracia donde sobra y más protección donde hace falta".

Sobre la simplificación administrativa, Cobo ha señalado que menos burocracia no significa "eliminar garantías, sino eliminar cargas".

En materia de seguridad, el diputado de Vox ha hecho referencia directa a la celebración de fiestas 'rave' en espacios naturales, apuntando que en casos en los que "pueden verse comprometidos la seguridad de las personas, el orden público, el medio natural o nuestro medio rural, la respuesta administrativa no puede llegar tarde".

Además, ha señalado la necesidad de facilitar a municipios pequeños y con menos recursos la posibilidad de realizar eventos, y ha rechazado la limitación de menores a espectáculos taurinos, que ha descrito como "una prohibición general" en el proyecto.

EL PP ADELANTA SU ABSTENCIÓN EN LA VOTACIÓN

Por parte del Partido Popular, el diputado Santiago Serrano ha defendido el mantenimiento de 19 enmiendas de las 48 presentadas por su grupo. Con carácter general, Serrano ha anunciado la abstención de su grupo en la votación, aclarando que "no significa ni que prestemos un apoyo decidido a los cambios normativos que ustedes plantean hoy ni que tampoco nos opongamos de manera frontal a todas las modificaciones que estamos debatiendo".

"Es una abstención sobre todo por las dudas que nos genera lo que contiene la ley y lo que hemos intentado modificar vía enmienda, pero también lo que no contiene y sobre todo el impacto que puede tener en un territorio", ha apuntado.

En este sentido, ha aludido a enmiendas presentadas por Vox que el PP considera que deberían haberse aceptado e introducido en el texto, y a la necesidad de una consulta mucho más amplia a los municipios de Castilla-La Mancha.

El parlamentario del PP ha defendido la labor realizada por su grupo a través de sus enmiendas para "mejorar ampliamente la ley".

"Hemos intentado también la mejora de conceptos esenciales, la incorporación de criterios interpretativos claros", ha destacado Serrano, apuntando cuestiones como "una mejora de la definición de las fiestas ilegales", el "respeto a la autonomía local" o "la aplicación de la normativa nacional".

Serrano ha concluido apuntado que "la norma tiene cosas buenas", pero que "puede generar una serie de situaciones, una serie de incertidumbres en su aplicación que nos va a llevar a no apoyarla".

VOTACIONES

Finalmente, el dictamen ha resultado aprobado, dando paso a la aprobación de la nueva Ley, con el voto de los 17 diputados del PSOE, frente a los cuatro votos contrarios de Vox y la abstención de los 12 diputados del Partido Popular.