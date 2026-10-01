PP y Vox reclaman a la Junta el centro de salud de El Quiñón y el PSOE asegura que habrá "noticias" en semanas

Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. - CARMEN TOLDOS/CORTES DE C-LM

TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El futuro centro de salud de El Quiñón, en Seseña (Toledo), ha enfrentado este jueves a PP, Vox y PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde los grupos han cruzado reproches por los retrasos en una infraestructura reclamada desde hace años por un barrio que supera actualmente los 15.000 habitantes.

El debate ha partido de una iniciativa presentada por el Partido Popular, que reclama la construcción de este centro sanitario y un convenio entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid para facilitar la atención sanitaria a los vecinos de este barrio y de la comarca de La Sagra.

Por parte del PP, Carolina Agudo ha denunciado que El Quiñón, con "casi 16.000 habitantes", dispone únicamente de dos médicos de familia y un pediatra en un consultorio médico, unos recursos que, a su juicio, no están dimensionados para el crecimiento experimentado por el barrio.

Agudo ha reprochado al Gobierno regional que lleve años anunciando esta infraestructura sin que todavía haya comenzado su construcción. "Los vecinos de El Quiñón no pueden vivir a base de trámites desde 2019. Un centro de salud no se construye con un anuncio", ha señalado.

La dirigente 'popular' ha reclamado además un convenio sanitario con la Comunidad de Madrid para toda la comarca de La Sagra, con el objetivo de que sus vecinos puedan acceder a servicios sanitarios más próximos.

En el caso concreto de Seseña, ha asegurado que la falta tanto del centro de salud como de ese convenio provoca que parte de la población que reside en el municipio no se empadrone allí.

A continuación, el diputado de Vox Luis Blázquez ha responsabilizado al PSOE de las carencias sanitarias existentes en Castilla-La Mancha, recordando que los socialistas han gobernado la región durante la inmensa mayoría de su historia autonómica.

Sobre El Quiñón, ha sostenido que los vecinos necesitan conocer cuándo podrán disponer realmente de la nueva infraestructura. "Para la administración puede ser muy positivo que se estén dando los pasos administrativos, pero el ciudadano enfermo quiere saber cuándo va a poder ser atendido en el centro de salud que le corresponde", ha señalado.

Blázquez también ha reclamado "simplificar la burocracia" para agilizar proyectos como el de El Quiñón y ha criticado el presupuesto destinado al Instituto de la Mujer, asegurando que con esos recursos podrían financiarse distintas infraestructuras sanitarias y viarias.

EL PSOE DEFIENDE LA INVERSIÓN SANITARIA

Desde el PSOE, el diputado Ángel Tomás Godoy ha contrapuesto estas críticas con las inversiones ejecutadas desde la llegada de Emiliano García-Page y ha recordado la paralización de distintas infraestructuras durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal.

Godoy ha asegurado que la inversión sanitaria diaria ha pasado de 6,4 millones durante aquella etapa a 11,1 millones actualmente, y ha enumerado actuaciones como los hospitales de Toledo, Cuenca y Guadalajara, las obras de Albacete y Puertollano o la ampliación de Mancha Centro.

Sobre Seseña, Godoy ha defendido que "se están dando los pasos para hacer el centro de salud" y ha recordado que el proyecto ya cuenta con su Plan Funcional y con una Zona Básica de Salud propia, después de la modificación del Mapa Sanitario regional.

Según ha sostenido, estos trámites demuestran que la infraestructura está avanzando, al tiempo que ha acusado al PP de llevar ahora esta iniciativa a las Cortes ante la proximidad de las elecciones.

En la contrarréplica, el presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha acusado al Gobierno regional de "dejadez y abandono" y ha criticado la ausencia de García-Page y del consejero de Sanidad durante el debate.

Agudo ha insistido posteriormente en que García-Page lleva once años gobernando sin que el centro sanitario sea una realidad.

La respuesta del PSOE ha llegado de la mano de Silvia Fernández, exalcaldesa de Seseña y actual diputada regional, quien ha acusado al PP de haber rechazado anteriormente iniciativas relacionadas con la construcción del centro de salud.

Fernández ha avanzado además que "en las próximas semanas habrá nuevas noticias del centro de salud" y ha asegurado que comprobarán entonces cuál es la posición del Partido Popular ante esos avances.

APROBADA UNA RESOLUCIÓN RECONOCIENDO LA LABOR DEL GOBIERNO DE C-LM

El debate ha concluido con la aprobación de una resolución, a propuesta del PSOE, en la que se reconoce "la gestión desarrollada por el Gobierno regional en materia de infraestructuras sanitarias", con el voto favorable de los 17 diputados del PSOE, frente a los 12 votos contrarios del Partido Popular y los 4 de Vox.

La propuesta de Vox, en la que se reclamaba la devolución de las competencias sanitarias al Estado central, ha sido rechazada con los los 29 votos contrarios de PP y PSOE, frente a los votos a favor de Vox.

Igualmente se ha rechazado la propuesta de resolución del PP, centrada en la construcción del Centro de Salud del barrio de El Quiñón en la localidad de Seseña, con el voto contrario del PSOE frente a los votos a favor de PP y Vox.