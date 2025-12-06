La nueva novela de Jaime Jimeno, 'Servidores del Imperio', nos embarca en un viaje desde el Toledo del siglo XVI

Archivo - Vista general de la ciudad de Toledo. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

TOLEDO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El escritor Jaime Jimeno ha publicado su nueva obra, 'Servidores del Imperio', una novela histórica que nos embarca en un viaje que comienza en las calles del Toledo de finales del siglo XVI.

Un contexto histórico marcado por la expansión del Imperio español tras el descubrimiento de América al que el lector podrá aproximarse de la mano de tres huérfanos toledanos que, empujados por la necesidad, se embarcan en un viaje que los llevará más allá del mar del Norte.

Allí, al servicio de un renombrado capitán, comenzarán a forjar un destino inesperado que los involucrará en algunos de los episodios más apasionantes de la época.

Mientras el virreinato de Nueva España se expande y lidia con pueblos rebeldes, los mares se convierten en campo de batalla entre corsarios, piratas y las armadas de las potencias europeas.

En ese escenario convulso, los protagonistas deberán enfrentarse a desafíos que pondrán a prueba su ingenio, su valor y su lealtad.

'Servidores del Imperio', editado por Editorial Veintinueve, combina documentación histórica, ritmo narrativo y una poderosa carga emocional para ofrecer una aventura trepidante que recorre algunas de las gestas más fascinantes de la última década del siglo XVI.