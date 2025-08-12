El nuevo hospital de Cuenca ya ha atendido a mil pacientes tras dos semanas abierto y estrena servicio de Alergología

CUENCA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Hospital Universitario de Cuenca, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ya ha consumado la incorporación del servicio de Alergología, en una segunda semana de funcionamiento en la que ya se ha computado el paciente número mil.

La estadística apunta a un incremento de actividad que ha permitido la realización hasta el momento de 100 resonancias magnéticas, 250 pruebas radiológicas, 30 TC y más de 200 pacientes atendidos en las Consultas Externas, ha informado la Junta en nota de prensa.

Así, la Sección de Alergología pasa a ocho facultativos; asimismo se crece en el número de profesionales de Enfermería y se cuenta con una nueva Auxiliar Administrativo.

En cuanto a los espacios físicos se pasa de las 4 salas con las que cuenta Alergia en el Hospital Virgen de la Luz a las 9 salas del Hospital Universitario.