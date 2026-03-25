El nuevo vial hacia el AVE en Cuenca transcurrirá entre las rotondas frente a Sumitomo y el puente de Las Quinientas

Reunión entre el vicepresidente primero del Gobierno de C-LM, José Luis Martínez Guijarro, y el alcalde de Cuenca, Darío Dolz. - EUROPA PRESS

CUENCA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo víal para conectar la estación del AVE con el centro de la ciudad transcurrirá entre sendas rotondas que se construirán junto a las instalaciones de la empresa sumitomo y en la ubicación actual del puente de Las Quinientas, según ha informado, a preguntas de los medios de comunicación, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro.

Guijarro ha explicado que recientemente han mantenido una reunión con el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y los técnicos del Ayuntamiento para concretar los puntos de conexión del nuevo vial que conectará el centro de Cuenca con la estación del AVE, uno de los compromisos del Plan XCuenca que debe ejecutar la comunidad autónoma.

Ha explicado que, entre las opciones que existen, se ha planteado en principio la construcción de esta rotonda frente a la entrada de la multinacional japonesa, "para dar respuesta al crecimiento de esta empresa" y la que irá en el puente de la ronda que hay sobre la vía, que desaparecerá "y será el punto de arranque de la urbanización de los terrenos de Adif".

Sobre los avances del Plan XCuenca, ha respondido a las declaraciones del Partido Popular referentes a la urbanización de dichos terrenos, pero sin levantar las vías. "Si todos estamos de acuerdo en que hay que urbanizar los terrenos, hay que aprobar ese convenio", ha señalado el vicepresidente regional, que ha recordado que lo que establece este acuerdo es que Adif pondrá el dinero para el diseño de estos trabajos".

Martínez Guijarro ha afirmado que, desde el PP de Cuenca y su presidenta del grupo municipal, Beatriz Jiménez, saben que no habrá un nuevo ferrocarril "porque se lo han dicho Alberto Núñez Feijóo y Paco Núñez" y pide que la ciudad "no pague los problemas internos que tenga el Partido Popular con alcaldes suyos".