Los nuevos alumnos de las Escuelas Oficiales de Idiomas de C-LM podrán presentar su solicitud a partir de este viernes

TOLEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este jueves, día 25 de abril, la resolución que convoca el procedimiento para la admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas y en los Centros de Educación de Personas Adultas que imparten enseñanzas de idiomas de Régimen Especial en Castilla-La Mancha para el curso 2024/2025.

Según detalla la norma, el periodo de solicitud será del 26 de abril al 10 de mayo, ambos inclusive, y deberá presentarla aquel alumnado de nuevo ingreso, aquel que haya perdido el derecho de permanencia en el centro por acumulación de faltas de asistencia, así como el que haya interrumpido sus estudios o haya anulado la matrícula y desee incorporarse de nuevo a la enseñanza presencial, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Las solicitudes se presentarán únicamente por vía electrónica a través del formulario de inscripción que estará disponible en la Secretaría Virtual de la Plataforma EducamosCLM (https://educamosclm.castillalamancha.es), accesible igualmente a través de la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://jccm.es).

No más tarde del 26 de junio se publicará en el Portal de Educación la resolución definitiva de personas asignadas a los puestos escolares de cada centro. Las escuelas oficiales de idiomas y los centros de educación de personas adultas publicarán en sus tablones de anuncios y en sus páginas web las variaciones en los puestos escolares vacantes que se oferten de manera definitiva en sus respectivos centros. Esta información también podrá consultarse en la Secretaría Virtual de la Plataforma EducamosCLM.

El alumnado que obtenga un puesto escolar en el proceso de admisión deberá formalizar la matrícula a través de la Plataforma EducamosCLM durante el mes de julio atendiendo a los plazos y procedimientos que sean establecidos.

Las personas solicitantes podrán acceder a los diferentes niveles de cada uno de los idiomas a través de dos vías: en función de la acreditación académica requerida y mediante la realización de una prueba de nivel de competencia.

La prueba de nivel se celebrará en los meses de junio, no más tarde del día 24, y septiembre, no más tarde del día 23. La fecha concreta será establecida por cada escuela oficial de idiomas y centro de educación de personas adultas. Las personas candidatas sólo podrán realizar una prueba de nivel, por lo que aquellas personas que realicen la prueba en el mes de junio no podrán volver a realizarla en septiembre.

En el mes de septiembre, siempre en función de la existencia de vacantes en cada idioma, nivel y escuela oficial de idiomas, podrá abrirse un plazo extraordinario de admisión en el que podrá presentarse la correspondiente solicitud.

El pago de los precios públicos correspondientes a la admisión se realizará con posterioridad al periodo de matriculación.

Estará exento del pago del precio público correspondiente a la matrícula las personas pertenecientes a familias con renta familiar igual o inferior a la renta que da derecho a la percepción del ingreso mínimo de solidaridad, las personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, el alumnado que haya sido víctima de actos terroristas o sea hijo o cónyuge no separado legalmente de fallecidos o heridos en actos terroristas, el alumnado que acredite ser víctima de violencia de género, así como el alumnado menor de 25 años cuyas progenitoras la sufran y aquellas personas que sean miembros de familia numerosa de categoría especial.

Quienes sean miembros de familia numerosa de categoría general tendrán una bonificación del 50 por ciento.