Núñez acusa a Page de "sacrificar" al sector turístico para "mantenerse en el sillón"

Publicado 26/01/2019 13:16:33 CET

GUADALAJARA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, cree que el presidente regional, Emiliano García-Page, se ha convertido "por méritos propios en el mayor escollo" para el turismo de la región, un sector que ha sacrificado solo "para mantenerse en el sillón"

Así lo ha puesto de manifiesto Núñez este sábado en su visita a Fitur, donde en el estand de Castilla-La Mancha es el Día de Guadalajara, y donde ha abogado por nuevas formas de apostar por este sector como son los eventos deportivos y de reuniones, para lo que ha puesto de ejemplo la capital alcarreña.

Según Núñez, al presidente de regional "lo único que le importa es su propia supervivencia", y ha señalado que, alineado con el líder del PSOE nacional y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "son capaces de sacrificarlo todo a costa de mantenerse en el sillón".

El líder 'popular' ha señalado también que de los siete planes que ha anunciado Page a lo largo de la legislatura, al que hay que unir el octavo anunciado en Fitur, el Plan de Hospedería, "no ha cumplido ninguno", entre otras cosas porque ahora "no tiene ni presupuesto", ha dicho.

"Page, lo único que ha hecho esta legislatura, es engañar al sector con planes que no ha cumplido, y ahora, en el último Fitur, en el Fitur electoral se despacha con un plan de hospederías que usa un presupuesto que no tiene porque hay que recordar que Castilla-La Mancha hoy no tiene presupuesto ni borrador", ha apuntado a los medios.

Ha asegurado que si el PP gana las elecciones, dejarán de anunciar planes y "crearemos un proyecto estratégico de turismo" que permita desarrollar todo el potencial turístico que tiene esta región.

También ha dicho que habrá ayuda para empresarios y autónomos, para los alcaldes y diputaciones, y que convertirán al turismo en un "motor de desarrollo económico y de empleo".

Núñez ha mostrado su apoyo al sector turístico y ha defendido Fitur como el escaparate "más potente para promocionar" los productos de la región y se ha mostrado seguro de que "el sector turístico de castilla-La Mancha tiene mucho más potencial del que hoy exhibimos".

TURISMO DE EVENTOS El presidente del PP ha señalado que cuando su formación gobierne en la región su apuesta irá también encaminada por el turismo de eventos, de congresos y de reuniones "porque si analizamos los datos que se han publicado en el INE, nos damos cuenta de que Castilla-La Mancha está lejos de lo que ha venido pregonando el gobierno de Page estos días en Fitur".

Los datos del INE no reflejan para Núñez buenas expectativas, y en este sentido ha incidido en que el INE recoge que Castilla-La Mancha es la región que ha tenido peor ocupación hotelera en el año 2018; "eso es lo que dice el INE, y me da pena que sea así, porque la profesionalidad y el trabajo que hace el sector turístico de la región no se merece la dejadez de un Gobierno que no está apoyándolo como debería de hacerlo", ha dicho.

Se ha referido concretamente al dato que señala que tan solo el 2,7 por ciento de las pernoctaciones que se han hecho en España han sido en Castilla-La Mancha, un dato que para el presidente 'popular' debe hacer reflexionar al Gobierno de Page sobre por qué no son capaces de articular los mecanismos para que eso cambie.