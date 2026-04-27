Núñez acusa a Page de utilizar "tics de dictador" al referirse a los acuerdos entre PP y Vox

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez. - PP

TOLEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que "el mejor momento" para la Comunidad Autónoma llegará con Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno de España y con el Partido Popular al frente de la Junta de Comunidades para abrir una nueva etapa de crecimiento, oportunidades y confianza.

Así lo ha indicado durante la Junta Directiva Autonómica del PP regional junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, donde ha censurado que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, utilice "tics de dictador" para referirse a los empresarios y sindicatos, según han informado los 'populares' en nota de prensa.

De esta forma se ha referido después de que García-Page haya cargado este lunes contra los acuerdos "a la contra" de PP y Vox en algunas autonomías. "No termino de entender que empresarios y sindicatos no levantéis la voz más claramente", ha enfatizado García-Page.

"¿Quién es Page para decirle a la gente lo que tiene que denunciar? ¿Por qué no le dice a esa misma gente que salga a protestar por lo que Sánchez está haciendo en España y él mismo en Castilla-La Mancha?", ha cuestionado, al tiempo que ha recordado que García-Page convirtió a Castilla-La Mancha "en la primera región en contar con un vicepresidente de Podemos y una consejera de la extrema izquierda en su Gobierno, tras perder las elecciones".

Por ello, Núñez ha asegurado que "Castilla-La Mancha y España necesitan un cambio" y que esa necesidad "hoy no solo se reafirma, sino que se siente con más fuerza que nunca" porque "nunca antes fue tan urgente", ya que el socialismo "no funciona", por lo que es "vital" para él implementar las políticas que "están funcionando en muchas comunidades autónomas gobernadas por el PP".

El presidente del PP regional ha señalado que "hace unos meses hablábamos de oportunidad, hoy hablamos de urgencia", una urgencia que pasa por "recuperar el pulso de una tierra que lleva demasiado tiempo resignada" y "devolver la ilusión a miles de familias".

ONCE AÑOS DE "FRACASO" Núñez ha denunciado "más impuestos, menos renta y más desigualdad", en once años de "fracaso" de Emiliano García-Page, un tiempo en el que las familias "han perdido más de un 13 por ciento de su poder adquisitivo".

En materia sanitaria, ha criticado que el Gobierno regional ha dicho en reiteradas ocasiones no a la carrera profesional sanitaria, no a mejorar condiciones de los pacientes, no a escuchar a los profesionales y no a reducir las listas de espera, por lo que que los cambios se hayan producido no han sido por "convicción", sino por "presión".

Además, ha advertido de que el Partido Popular será "garante de que lo firmado se cumpla", porque "los profesionales sanitarios no merecen más mentiras, merecen certezas".

El presidente regional del PP ha asegurado que agricultores y ganaderos "llevan años sintiéndose abandonados", con problemas como la "falta de rentabilidad, el aumento de costes y la falta de relevo generacional".

Así, "cada metro cúbico que falta en los regadíos de Castilla-La Mancha es consecuencia de decisiones firmadas por Page y Sánchez", por lo que es una "necesidad" un pacto nacional que solo será posible "cuando gobierne Alberto Núñez Feijóo".

UN MODELO QUE CONFÍE EN LA GENTE

Núñez ha incidido en que Castilla-La Mancha es actualmente "de las regiones donde más se paga, donde menos se gana y que más talento pierde", lo que supone "un modelo económico equivocado".

Frente a ello, ha propuesto "un modelo que funciona", basado en "confiar en la gente", que incluye bajadas de impuestos, apoyo a autónomos y pymes, y medidas como la deflactación del IRPF o incentivos fiscales a jóvenes y familias.

Asimismo, ha defendido la necesidad de convertir la región en "una tierra de oportunidades", con medidas para atraer inversión, reducir burocracia y garantizar oportunidades laborales y vivienda a los jóvenes.

Núñez ha criticado la "incoherencia" de García-Page, que, afirma, practica un "teatrillo político", asegurando que "critica a Sánchez en público y le apoya siempre con su voto", ya que su actitud es una "estrategia basada en aparentar enfrentamiento mientras se mantiene el apoyo".

TELLADO QUIERE "DESENMASCARAR" A PAGE De su lado, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha incidido en seguir "desenmascarando" a Page, que no "es el díscolo que dice ser ni nada distinto al partido al que pertenece". "Al revés. Page es uno de los principales líderes del PSOE. Y no hay más PSOE que Pedro Sánchez", ha destacado.

"Y lo dice ahora que todo el mundo ha visto la urna de cartón y los navajazos que se lanzaron todos contra todos en ese partido. Que es el partido de Page. Antes, ahora y siempre. Porque Page no se presenta como independiente. Lleva toda la vida en el mismo lugar. Y los últimos 10 años bajo el mando de Sánchez", ha recalcado Tellado.

El secretario general del PP ha concluido apelando a Castilla-La Mancha a ser "decisiva" en el cambio político y llama a ofrecer la alternativa de Feijóo. "Sin mentir ni engañar, sin robar, gobernando para todos".