El presidente regional del PP, Paco Núñez. - PP

CUENCA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que "Alberto Núñez Feijóo será el presidente del mundo rural, el presidente de los pueblos de Castilla-La Mancha", ya que es un dirigente que "cree en nuestra gente y en el futuro de nuestros municipios".

Así lo ha afirmado durante su participación en un acto público celebrado en San Clemente, junto a la vicepresidenta del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat; el presidente del PP de Cuenca, José Antonio Martín-Buro; la cabeza de lista de la candidatura del PP de Cuenca a las elecciones generales, Raquel Oliver; y el alcalde de la localidad, Víctor Camacho, ha informado el PP en nota de prensa.

Núñez ha destacado el peso de la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria en la economía de la provincia de Cuenca, y ha defendido que el futuro de Castilla-La Mancha pasa necesariamente por garantizar el agua y ofrecer oportunidades a quienes viven y trabajan en el medio rural.

En este sentido, ha denunciado que los gobiernos socialistas han dejado sin ejecutar 140.000 millones de euros disponibles para inversiones hídricas, una situación que, a su juicio, explica la falta de nuevos regadíos, de inversiones en depuradoras y de planes de reutilización del agua en la región.

El presidente regional del PP ha advertido de las consecuencias que tendría no ampliar los plazos de la Directiva Marco del Agua, ya que, si se mantiene su finalización en diciembre de 2027, podrían cerrarse los pozos de La Mancha, con el perjuicio que supondría para miles de agricultores.

Frente a ello, ha explicado que el PP ha trasladado a las instituciones europeas la necesidad de ampliar el plazo hasta 2031, ofreciendo a los próximos gobiernos cuatro años adicionales para cumplir los objetivos pendientes. Una propuesta que, según ha señalado, cuenta con la receptividad de la comisaria europea de Aguas y con el respaldo del PP europeo.

"Cuando Feijóo sea presidente del Gobierno y yo sea presidente de Castilla-La Mancha, en la primera legislatura los regadíos llegarán a la media nacional", ha asegurado, recordando que actualmente la superficie de cultivo de regadío en la región apenas alcanza el 15 por ciento, frente a más del 24 por ciento de media nacional.

Por otro lado, Núñez ha defendido la importancia de la Política Agraria Común (PAC), especialmente en un momento en el que se está negociando su futuro en Europa. Así, ha recordado el compromiso de Feijóo de no levantarse de la mesa de negociación hasta garantizar que no se produzca ningún recorte en sus fondos.

Núñez ha defendido que el compromiso de Feijóo con el mundo rural va mucho más allá de la agricultura y el agua, y ha destacado las medidas que contempla su proyecto para facilitar que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en los municipios.

Igualmente, ha vinculado el compromiso de Feijóo con los municipios a la necesidad de aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice a Castilla-La Mancha los recursos que necesita. Según ha denunciado, la región pierde 1.000 millones de euros al año por culpa de los socialistas, una situación que repercute directamente en la capacidad de prestar servicios públicos.

Durante su intervención, el presidente regional del PP también ha reclamado el apoyo a Alberto Núñez Feijóo en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha advertido de que "no hay nada hecho", pese al ambiente de cambio que, a su juicio, existe en Castilla-La Mancha y en el conjunto de España.

Núñez ha criticado que los dirigentes socialistas de la región traten de distanciarse de Pedro Sánchez mientras participan activamente en su campaña electoral. Como ejemplo, ha señalado la participación de Emiliano García-Page en un acto en Guadalajara pidiendo el voto para Sánchez y las intervenciones públicas de José Bono en apoyo al presidente del Gobierno. "Que no os engañen más. Todos los dirigentes socialistas están trabajando para que sea presidente del Gobierno Pedro Sánchez", ha afirmado.

MONTSERRAT APELA AL VOTO DE LOS AGROCULTORES

De su lado, Montserrat ha apelado al voto de los agricultores y ganaderos de la provincia de Cuenca para hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo y abrir una nueva etapa en España en la que el campo vuelva a recibir el apoyo y el reconocimiento que merece. Montserrat ha puesto en valor el enorme peso del sector agroalimentario español y el trabajo de agricultores, ganaderos y productores, y se ha referido expresamente a productos estrechamente ligados a la provincia de Cuenca como el vino, el champiñón, el cereal, el pistacho y la almendra, defendiendo que España es una potencia agroalimentaria gracias al esfuerzo de quienes trabajan y generan riqueza desde el medio rural.

En este sentido, la secretaria general del PPE ha reclamado que se deje trabajar al campo y ha cargado contra una burocracia que obliga a los profesionales del sector a dedicar cada vez más tiempo a trámites administrativos.

Montserrat ha incidido especialmente en la defensa de la Política Agrícola Común, reivindicando la necesidad de que España tenga peso e influencia en Europa para garantizar los recursos que corresponden a agricultores y ganaderos.

En este sentido, ha destacado el papel del PP español y del Partido Popular Europeo para plantar cara a los recortes planteados sobre la PAC y ha reprochado al Gobierno de Sánchez su falta de firmeza en la defensa de los intereses del campo español.

La secretaria general del PPE también ha reclamado una defensa firme de agricultores y ganaderos frente a la competencia desleal de productos procedentes de terceros países, defendiendo que cualquier producto que entre en el mercado europeo debe cumplir las mismas exigencias que se imponen a los productores españoles.

Montserrat ha puesto como ejemplo los mecanismos europeos para controlar las importaciones y ha reclamado que España haga uso de ellos para garantizar que los productos de terceros países cumplen las normas exigidas dentro de la Unión Europea. "Lo que no puede ser es que nuestros agricultores tengan que cumplir unas normas y que entren productos de fuera que no cumplen esas mismas exigencias", defendía.

Finalmente, ha recordado también su defensa del sector vitivinícola en el Parlamento Europeo, donde impulsó una enmienda para frenar la propuesta de incorporar a las botellas de vino y cava advertencias equiparables a las del tabaco, como ejemplo de la importancia de contar con representantes que defiendan en Europa sectores estratégicos para provincias como Cuenca.