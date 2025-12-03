Núñez asegura que a Page le preocupa el futuro del PSOE: "A mí me preocupa el futuro de España y de Castilla-La Mancha"

Paco Núñez en el Foro Permanente 'En Defensa de la Sanidad'. - PP CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que las declaraciones del presidente regional, Emiliano García-Page, "demuestran que su única obsesión es lo que pueda sucederle al PSOE".

"A Page le preocupa que al PSOE le vaya mal, mientras que a mí me preocupa lo que de verdad está pasando en España y en Castilla-La Mancha por culpa de las decisiones de Pedro Sánchez", ha aseverado tras las declaraciones del presidente socialista.

Núñez ha indicado que "Sánchez es una mala noticia para Castilla-La Mancha", al tiempo que ha recordado que las concesiones del Gobierno de España a los independentistas están generando desigualdad territorial y perjudicando de forma directa a Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha denunciado que Page "solo protesta de palabra, pero en los hechos mantiene a Sánchez en La Moncloa con el apoyo de sus diputados".

El presidente del PP-CLM ha aseverado que "mientras Page siga arrodillado a Sánchez y siga dándole sus votos en Madrid, es tan culpable como Sánchez de los males que afectan hoy al país" porque "Page solo piensa en el futuro del PSOE, no en el futuro de los castellanomanchegos".

Además, Núñez ha denunciado que Page ha "abandonado por completo" los problemas reales de Castilla-La Mancha, especialmente la sanidad pública, donde la región se sitúa entre las comunidades autónomas "con mayores listas de espera y con uno de los tiempos de atención más largos", a pesar de que Page "lleva dos décadas ocupando responsabilidades políticas".

"La sanidad necesita gestión, inversión y planificación; pero Page está más pendiente de lo que ocurre en Ferraz que de lo que ocurre en los hospitales y centros de salud de nuestra tierra", ha dicho.

POBREZA

El presidente del PP-CLM ha señalado que Page "se ha olvidado de combatir la pobreza", señalando que Castilla-La Mancha lleva años situada entre las comunidades "con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social", superando el 32 por ciento según los informes de EAPN, muy por encima de la media nacional. "Con Page, Castilla-La Mancha sigue estando entre las regiones más vulnerables de España, y aun así él prefiere hablar del PSOE antes que hablar de cómo ayudar a las familias que peor lo están pasando", ha criticado.

Igualmente, Núñez ha reprochado a Page que "haya dado la espalda a la política social", con servicios infrafinanciados, ayudas insuficientes y falta de impulso a programas clave para familias, dependencia o vivienda, ya que "Page no está centrado en mejorar la vida de la gente, está centrado en salvar su imagen interna dentro del PSOE".

"Castilla-La Mancha merece un presidente que piense en su tierra, no en su partido y que se dedique a defender los intereses de los castellanomanchegos "en lugar de seguir apuntalando a Pedro Sánchez mientras la región sigue perdiendo oportunidades", ha concluido el líder de los 'populares' en nota de prensa.