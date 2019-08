Núñez carga contra Ruiz por "radical e izquierdoso", le recuerda que PP lidera la oposición y pregunta quién manda en Cs

449930.1.644.368.20190825110010

TOLEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha cargado duramente contra la postura "radical e izquierdosa" que a su juicio está manteniendo el secretario de Organización de Ciudadanos en la región, Alejandro Ruiz, al tiempo que ha querido recordar que son los 'populares' los que lideran la oposición en la Comunidad Autónoma.

En una entrevista con Europa Press, ha dicho sobre el dirigente naranja que "lo critica todo", incluso la recuperación de salarios para los diputados de Castilla-La Mancha. "Critica que él mismo se haya puesto sueldo. Lo que tendría que haber hecho es votar en contra o renunciar al salario".

Núñez ha insistido en remarcar que Ciudadanos "no puede liderar la oposición" en la región porque "no tiene ni los votos ni los escaños", del mismo modo que el PP "no podría optar al Gobierno". "García-Page ha ganado las elecciones porque ha ganado, y el líder de la oposición es el principal partido después del que ha ganado, y ese es el PP. Me corresponde a mí liderarla", ha afirmado, añadiendo que Cs "ha obtenido una importante representación", pero tiene que quedarse "en lo que es, el último partido en las Cortes, una posición digna y respetable".

Ha criticado que a Cs "le moleste que el PP hable con el PSOE" en referencia a la interlocución entre ambos partidos que ha cristalizado en una Mesa de Negociación. "Pues que le moleste, pero yo aspiro también a hablar con Cs, con Podemos o con Vox, pero sobre todo con el PSOE, que es quien sustenta el Gobierno".

Pese a estas críticas, Núñez ha dicho que espera poder reunirse con Cs al inicio del periodo de sesiones en el mes de septiembre "para hablar de lo que afecta a Castilla-La Mancha, reforzar puntos de acuerdo y limar puntos de desacuerdo".

Además, ha reparado en la "falta de liderazgo" del partido naranja en la región, ya que el propio Ruiz "dijo que son un partido" sin cabeza visible y que el interlocutor es uno u otro en función de la materia a tratar. "No sabemos con quién hay que hablar. En el PP hay una secretaria general, un presidente y un Comité de Dirección", ha esgrimido.

EL PACTO CON EL PSOE "LE PASARÁ FACTURA"

En opinión del líder 'popular', el pacto que Cs ha suscrito con el PSOE para gobernar en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara "le va a pasar factura" electoralmente al partido de Albert Rivera. "De hecho, ya le está pasando. No hay más que escuchar las críticas de sus votantes moderados".

En este sentido, ha dicho que le han dolido los tres pactos por los que PSOE y Cs se han repartido las alcaldías de Guadalajara, Ciudad Real y Albacete. Sobre la capital albaceteña, ha recordado que con el Gobierno 'popular' de Manuel Serrano en la pasada legislatura se había conformado una ciudad "con un ayuntamiento saneado y en pleno dinamismo", por lo que "no se entiende" que socialistas y naranjas derrocaran al alcalde con la suma de sus concejales.

Lo mismo ocurría, según Núñez, en Guadalajara, donde con Antonio Román como regidor "estaba funcionando de maravilla y era una ciudad en crecimiento" hasta el "abrazo de Cs y PSOE" que sacaron al PP de la Alcaldía.