Núñez celebra el descenso en C-LM pero contrasta que en CCAA gobernadas por el PP ha sido "notablemente mayor"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en una visita a una empresa en Tarancón. - PP CLM

CUENCA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que el PP celebra "cualquier descenso del paro", al tiempo que ha subrayado que la bajada registrada en Castilla-La Mancha "contrasta con la evolución en otras comunidades como Madrid, Andalucía o Extremadura, donde la reducción ha sido notablemente mayor".

El presidente regional del PP ha señalado que "es necesario preguntarse por qué otras autonomías están creando empleo a mayor ritmo", destacando que ello responde a "gobiernos centrados en los temas que importan y con un liderazgo claro en materia económica y empresarial", según ha informado el PP en nota de prensa.

Núñez ha asegurado que al presidente autonómico, Emiliano García-Page, "le importa más su futuro político" que el empleo de los castellanomanchegos porque "no está en la región" ni piensa "en liderarla".

Así lo ha indicado durante una visita a la empresa Frutos Secos Manzanares en Tarancón, donde ha puesto en valor que Castilla-La Mancha es una tierra de empresas familiares, pymes, micropymes y autónomos que conforman "el auténtico músculo económico de la región".

Núñez ha defendido la necesidad de avanzar en medidas que "mejoren la fiscalidad, reduzcan la burocracia y faciliten la innovación urbanística para permitir que las empresas puedan crecer y generar nuevas oportunidades".

El presidente regional del PP ha afirmado que "Castilla-La Mancha necesita un Gobierno preocupado por la creación de empleo y el crecimiento empresarial" y ha lamentado que "Page esté más pendiente de su posición política que de las prioridades de la región".

Así, ha asegurado que el Partido Popular continuará trabajando en propuestas "de bajada de impuestos, simplificación administrativa, agilización urbanística y apoyo directo al emprendimiento", con el objetivo de impulsar una estrategia de creación de empleo sostenible y fortalecimiento empresarial.