Núñez se compromete a que NNGG esté presente en el Comité de Dirección del PP C-LM

Actualizado 22/09/2018 12:20:43 CET

TOLEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha reunido con el equipo joven su campaña, formado por miembros de Nuevas Generaciones, comprometiéndose a que si es presidente regional, NNGG va a estar presente en el Comité de Dirección del PP de Castilla-La Mancha.

"No por ocupar un sillón, sino para que vuestra voz sea tenida en cuenta y que las propuestas que nos hagáis se lleven a cabo, porque no sois el futuro, sois el presente y una parte fundamental de mi equipo. Sin vosotros yo no estaría en esta carrera a presidir el partido", ha afirmado en este encuentro.

El precandidato les ha explicado las propuestas de su proyecto en relación con la organización juvenil y les ha animado a "hacer política, a estar orgullosos de dedicaros a hacer política y de pertenecer al Partido Popular, porque con la política cambiamos la sociedad y mejoramos las cosas. Digámoslo sin miedo", ha afirmado.

Núñez que ha estado acompañado, entre otros, por la presidenta regional, Marta Maroto, y los cinco presidentes provinciales de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha, ha asegurado que aspira a ser presidente del PP "para que la gente joven ocupe el puesto que le corresponde en las listas electorales y en puestos de responsabilidad porque hace política y porque es mejor, no por una cuota joven o por salir en una foto", ha informado su candidatura en nota de prensa.

Según ha dicho, "solo si NNGG hace política, es útil para el partido. En mi época se hizo gracias a oportunidad que nos dio la presidenta Cospedal. Y yo quiero seguir ese camino. Sois el mejor enlace con los jóvenes de este país y tenemos que apoyarnos en vosotros para ilusionar a los jóvenes de este país y trasformar sus demandas en propuestas políticas".

"Por eso os animo a hacer propuestas arriesgadas y a que nos conduzcáis a abrir debates que, de otra forma, no lo haríamos. Solo si NNGG va por delante de las propuestas del partido, porque así ganamos y nos fortalecemos", ha señalado Núñez.