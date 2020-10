Núñez condiciona su opinión al confinamiento perimetral de CLM a conocer datos

TOLEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, no ha manifestado este martes su opinión acerca de que si la región debe confinarse de manera perimetral, condicionando esta a conocer los datos epidemiológicos y pidiendo al Gobierno regional que se los proporcione.

"Nos encantaría que compartiera los datos epidemiológicos, una comunidad autónoma seria debe compartir los datos con la oposición. Podríamos tener opinión para tomar estas decisiones, que hay que avalar con informes de expertos", ha afirmado Núñez a preguntas de los medios en su visita a Almonacid de Toledo (Toledo).

Por ello, ha insistido en que esperarán "a conocer los datos", pues sin conocer información rigurosa y seria no se pueden tomar este tipo de decisiones, porque no son "políticas si no técnicas", al tiempo que es "complicado" acceder a estos datos cuando el presidente regional, Emiliano García-Page, "ha perdido total contacto con la realidad de la región y se ha aislado".

Al mismo tiempo, ha demandado al jefe del Ejecutivo castellanomanchego que "se muestre clara y rotundamente en contra de los seis meses de duración del estado de alarma". "Le oímos hablar del estado y de la alarma, de la alarma y el estado, pero no quedó muy claro qué opina de lo que es el epicentro, que opina de que sea de seis meses".

Así, ha alabado la oferta del líder de su partido, Pablo Casado, para que el estado de alarma sea de ocho semanas para que no impida a la hostelería "salvar la campaña de Navidad".

También le ha solicitado que en el reparto de fondos europeos haga valer las singularidades de Castilla-La Mancha en cuanto a dispersión geográfica, coste de prestación de servicios o evolución del desempleo y la pandemia.

Finalmente, ha mencionado el "colapso" del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, insistiendo en que el presidente regional no se muestra partidario de abrir el hospital universitario de la ciudad, cuando la presidenta de la Comisión europea, Úrsula von der Leyen, ha alabado a la Comunidad de Madrid por el hospital de Ifema.

En este punto, ha vaticinado que García-Page utilizará los argumentos del estado de alarma para paralizar la mudanza de esta infraestructura, cuando anunció que se realizará en el mes de noviembre.