Núñez se consagra como líder de PP-CLM arremetiendo contra Page y prometiendo un Gobierno de "consenso" con la sociedad

PUERTOLLANO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha presentado este domingo su candidatura a la reelección como máximo dirigente de la formación arremetiendo contra la gestión del presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, y prometiendo un Gobierno de "consenso" con la sociedad civil desde la "unidad" en el partido.

Durante su discurso en el congreso celebrado en Puertollano, y momentos antes de ser proclamado de nuevo como presidente, Núñez ha pedido a la concurrencia que escuchara en pie el himno nacional, tras lo cual ha defendido su candidatura, que "trabajará con honestidad" por la región, con una ejecutiva en la que Carolina Agudo seguirá el frente de la secretaría general. Además, ha repasado todos las "promesas incumplidas" de Page y lo que considera sus "insultos" a los castellano-manchegos.

Núñez ha aseverado que el cambio político en Castilla-La Mancha comenzará en Puertollano, llenando el pabellón ferial para demostrar que el PP es un partido "unido y fuerte".

En este sentido ha subrayado que Puertollano es una de las ciudades "que más ha sufrido los gobiernos socialistas y ha tenido que escuchar promesas incumplidas de manera sistemática". "La última es que la alcaldesa y ahora ministra Isabel Rodríguez salga corriendo con el gobierno Frankenstein de Sánchez, y su primera decisión fuera cargarse de un plumazo el presupuesto para la autovia A-43", ha recordado.

"Cada vez que viene a Puertollano Page promete un hospital y lo único que ha hecho es presentar una maqueta, o una agencia regional de innovación y tantas y tantas promesas incumplidas", ha proseguido, "en su habitual forma de actuar, que es hacer la gracieta de manera sistemática".

En este contexto se ha referido a que Page, tras 20 años al frente de responsabilidades políticas, "no ha cumplido ni uno solo de los planes que ha anunciado, ni para Almadén, Talavera, Alcaraz, Serranía de Cuenca, Campo de Montiel, el plan de Garantía de Renta, el Plan de Apoyo al Comercio Minorista, el de Artesanía, la lucha contra el racismo, el de agricultura ecológica, el de atención primaria, el plan de choque de listas de espera y así podríamos seguir", ha afirmado.

Así, ha prometido a los vecinos de Puertollano que cuando sea presidente la ciudad tendrá la "apuesta que se merece" por el hospital, la A-43 y la reindustrialización.

De otro lado, ha recalcado que seguirá trabajando desde la "unidad y compromiso de un partido de servicio público al servicio de Castilla-La Mancha por encima de los intereses del partido".

Tras defender la gestión de Cospedal en la región, que evitó la "bancarrota" en la crisis económica, ha valorado la labor de oposición "seria, sensata, coherente y realista como alternativa de la que los ciudadanos se puedan fiar frente a las faltas de respeto de Page, encerrado con los suyos en su palacio".

De este modo, apuesta por un "contacto continuo y un consenso" con la población civil, siempre desde el respeto. "Nunca compareceré como compareció Page siendo presidente de Castilla-La Mancha, jamás haré eso, jamás insultaré a los sanitarios, a los mayores, a los docentes", ha insistido.

"Me entran ganas de llorar cuando recuerdo que el TSJC decía que el número de fallecidos del gobierno no coincidía con los datos de la judicatura, y Page decía que qué más dan los muertos, que ya echaríamos la cuenta; pero claro que no daba igual, era nuestra gente y se merecía nuestro respeto", ha lamentado.

"Su falta de humildad le impide incluso tomar las decisiones más necesarias, como cuando le pedimos que abriera como hospital de campaña el nuevo hospital de Toledo, y fue incapaz de hacerlo porque quería inaugurarlo pensando en las elecciones de 2023; o como cuando el temporal Filomena rompió la calefacción del hospital y Page se limitó a recomendar a los pacientes que fueran a su casa a por mantas", ha relatado.

PROGRAMA DEL PP

Respecto a su programa político para las próximas elecciones, ha destacado como objetivos recuperar la sanidad, bienestar social y la economía de Castilla-La Mancha.

"Lograr una sanidad de excelencia, con la atención al paciente como eje fundamental, recuperando la carrera profesional de sanitarios, combatir las listas de espera, poner en marcha un plan de recuperación económica y una nueva bajada de impuestos generalizada, así como apostar por empleo joven y retención del talento", serán otros de sus fines. Otro eje será el de la recuperación social en libertad, "luchando contra la despoblación y reconociendo las oportunidades que otros no han querido ver en el mundo rural".

"Os ofrezco mejor de mí mismo, mi lealtad, mi honestidad, mi trabajo y disposición por Castilla-La Mancha y por España", ha concluido.

EL EJEMPLO DE LOS ALCALDES

De su lado el presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valderde, ha subrayado el ejemplo de los alcaldes del PP, que "tanto bien están haciendo" por la sociedad a la que representan. Valverde ha defendido al gobierno de Paco Núñez como alternativa "clara" de Gobierno a las políticas de Page, con el respaldo de un padrino como Pablo Casado, "el próximo presidente y la vitamina de todos los españoles".

A su juicio, Puertollano ha sido "paradigma" de lo que son los gobiernos socialistas que han hecho "languidecer a los territorios con sus gobiernos rancios". "Nosotros hemos venido a cambiar esto", ha insistido, al tiempo que ha advertido de que no el PP no iba a entrar en discursos estériles como el agua. "El PP la traerá de donde haga falta, al igual que las infraestructuras de comunicaciones", ha aseverado.

Respecto al impacto de la pandemia en la región ha lamentado la "ausencia" de Page y sus "insultos a médicos, maestros, mayores y alcaldes" mientras Page estaba "encastillado" en su palacio de Fuensalida y Núñez "se preocupaba por lo que estaba pasando en toda la región, siempre en defensa de los intereses de los castellanomanchegos".

Al mismo tiempo, ha subrayado la "preocupación" de Page y el PSOE por la celebración del congreso popular en Puertollano, "pero no dicen cómo va a solucionar los problemas de despoblación o cómo va a traer la autovía A-43, rodeada del "silencio" del ejecutivo de Pedro Sánchez. "Les duele, y tienen mucho miedo porque van a perder el Gobierno de Cas tilla-La Mancha", ha finalizado.