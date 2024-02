Núñez desea que la reunión del sector Primario con Planas implemente nueva hoja de ruta pues "está en juego" su futuro

GUADALAJARA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado su apoyo y respeto hacia las protestas de los agricultores y ganaderos porque "no pueden más", y espera y desea que se rectifique la actual política socialista y ecologista en materia de agricultura y ganadería y que la reunión prevista con el ministro Luis Planas sirva para que el Gobierno implemente una "nueva hoja de ruta" para el campo porque "está en juego" el futuro del sector.

Así se ha manifestado Nuñez desde Guadalajara, donde ha acudido este miércoles para visitar la finca de Castillejos de Proyecto Hombre, acompañado por el director de esta organización, Modesto Salgado, y la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, entre otros, y donde ha incidido en que hoy en día la agricultura y la ganadería "no es rentable", y el sector no llega a fin de mes, por lo que comprende sus movilizaciones.

En declaraciones a los periodistas, el presidente del PP en la región ha lamentado que hasta ahora, en Castilla-La Mancha, solo se haya visto un gobierno socialista "que está prometiendo mucho", pero que pese a que es es el responsable de la actual PAC, de la actual Política del Agua y de la situación económica que se vive como consecuencia de la inflación, "no toma medidas para ayudar a que la agricultura y la ganadería sea rentable".

Pero para Núñez, lo que "no es comprensible es que hayamos pedido en el Parlamento de Castilla-La Mancha un fondo de contingencia económica para paliar y compensar las pérdidas que provocan los altos costes de producción y que el PSOE de Emiliano García-Page haya votado que no".

Ha dicho que lo mismo ha ocurrido con la petición al ministerio Planas para cambiar el Plan Estratégico de Política Agracia Comunitaria, a lo que Page también ha dicho que no , calificando de "incomprensible" que no se convoque la mesa del agua para implementar el Pacto Regional por el Agua porque el PSOE de Castilla-La Mancha también ha votado que no a ello.

"Cuando vemos al Gobierno de Castilla-La Mancha decir que va a pedir al Ministerio y a Europa... , no son nada más que anuncios y promesas, pero si tras las palabras no se pasa a los hechos, en qué se mejora la vida de la gente", ha remarcado.

El líder del PP también ha aprovechado para pedir el apoyo necesario para que las Fuerzas de Seguridad del Estado cuenten con las herramientas y los recursos necesarios para combatir el narcotráfico y la delincuencia, en referencia clara a la muerte de dos guardias civiles en Barbate.

"Ha llegado el momento de que el Ministerio de Interior marque un nuevo camino", ha dicho tras remarcar que para él la actitud del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska "no tiene un pase" y que tendría que haber dimitido ya hace mucho tiempo o ser cesado "hoy mismo" para dar comienzo a una nueva senda en este ministerio diferente al "frentismo" que él mantiene con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Además, Nuñez también se ha solidarizado con las quejas mostradas por algunos padres al seguir sin llegar el servicio de cuidados paliativos pediátricos para pacientes oncológicos mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunciaba el pasado viernes a través de un video grabado en el Palacio de Fuensalida que el servicio estaba en marcha.

"¿Qué vale anunciar que se ha puesto un servicio en marcha si es mentira?", ha lamentado Núñez, para quien esto es algo "dramático" que a él mismo le provoca "dolor", subrayando que no se puede anunciar algo si no se va a cumplir.