Núñez encabeza la recogida de firmas que el PP ha iniciado en C-LM contra la subida de la luz, combustibles y del gas

TOLEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha censurado que Emiliano García-Page, lejos de bajar los impuestos a los castellanomanchegos y presionar al Gobierno de Pedro Sánchez para bajar el IVA de la luz, de los combustibles y del gas, se "invente" un nuevo impuesto por el consumo de agua en la Comunidad Autónoma.

Así lo ha indicado en Ciudad Real, donde ha participado en la mesa de recogida de firmas organizada por el PP-CLM contra la subida de la luz, de los combustibles y del gas, así como contra el nuevo impuesto "por beber agua de Page en Castilla-La Mancha", junto al presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde, ha informado en nota de prensa el partido.

Núñez ha denunciado en que los ciudadanos "no pueden más", ya que la situación "es dramática" y el PSOE "mira para otro lado". "Nunca un Gobierno estuvo tan alejado de la gente y de la calle como el de Sánchez en España y el de Page en Castilla-La Mancha", ha dicho.

Por ello, según ha destacado, el PP de Castilla-La Mancha ha instalado una decena de mesas de recogida de firmas en diversos puntos de la Comunidad Autónoma, que seguirá en los próximos días con el objetivo de reclamar a Sánchez y a Page que pongan en macha una bajada de impuestos "de manera inmediata".

Núñez ha criticado que Sánchez y Page "pisen poco la calle", ya que "no preguntan a los ganaderos, a los autónomos, a las pymes o a las familias como lo están pasando" y, ya que no quieren escuchar, "se lo vamos a trasladar con esta campaña".

La pregunta, a juicio del líder del PP-CLM, "es sencilla": "¿Qué más tiene que pasar en España y en Castilla-La Mancha para que el socialismo inicie una senda de bajada de impuestos?".

Núñez ha alertado de que el precio de la luz, de los combustibles o del gas está "absolutamente disparado y es prohibitivo", además muchas familias ya no pueden asumir una compra ordinaria por el aumento de los precios, a lo que se suma que los agricultores no llegan a final de mes y trabajan a pérdidas y los ganaderos no pueden pagar los gastos de sus explotaciones y ya no tienen pienso para alimentar al ganado.

CORTAR LA INCESANTE SUBIDA

Por otro lado, el presidente provincial del PP de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha insistido en que es fundamental cortar la incesante subida de precios de los carburantes y de la energía y pedir, una vez más, a Sánchez y a Page "que bajen los impuestos" porque los ciudadanos "están hartos de pagar cada vez más".

"La situación de las familias y de las empresas es insostenible", ha denunciado Valverde.

"ÉXITO" DE LA CAMPAÑA

Mientras, la secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, que ha recogido firmas en Toledo ha destacado el "éxito" de participación en el inicio de la campaña.

Agudo ha lamentado que "se haya llegado a un punto" en el que muchas familias tengan que elegir entre "pagar la factura de la luz o la factura del gas" o elegir entre "llenar el depósito para ir a trabajar o hacer la cesta de la compra".