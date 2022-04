Núñez espera que Page lleve el pacto del agua de C-LM a su reunión con Sánchez

ALBACETE, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha mostrado confiado en que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lleve el pacto del agua suscrito en la región a la reunión que el titular del Ejecutivo regional ha dicho haber pedido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para hablar sobre este asunto.

Así ha reaccionado Núñez, durante una entrevista en esRadio Albacete que ha recogido Europa Press, al ser preguntado por las críticas del PSOE a Carmen Navarro, a la que la afean no oponerse a los envíos de agua del trasvase Tajo-Segura, tras ser elegida vicesecretaria nacional de Política Social.

"Ahora dice que va a ir a Moncloa a hablar con Sánchez del agua. Espero que le lleve el pacto regional del agua y le diga: presidente, aquí hay un pacto que cumplimos en el conjunto de la región y que nos gustaría que se implementara en resto del país", le ha reclamado a García-Page.

Dicho esto, Núñez ha criticado al Ejecutivo castellanomancheego que, tras año y medio de la firma de ese pacto que validaron más de 40 entidades de la región, "no se haya cumplido ni una sola medida", asegurando que la palabra de García-Page "no vale nada, no tiene fiabilidad".

De igual modo, ha acusado al presidente regional de ser el "presidente más trasvasista", pues ha asegurado que bajo sus mandatos se han trasvasado 11.500 hectómetros del Tajo al Segura, al tiempo que ha defendido que "no parece razonable" que el actual Ejecutivo esté capacitado para solucionar los problemas hídricos de la región.

Por ello, ha pedido a los ciudadanos que confíen en el PP, toda que vez que queda acreditada "la incapacidad" del PSOE a la hora de gestionar esta cuestión, "que ha usado el agua como elemento de guerra política" y ha sido incapaz, durante los casi 40 años que ha gobernado en la región, de solucionar esta problemática.

De ahí que haya zanjado esta cuestión pidiendo al partido de Gobierno que "abandone" esta postura de "usar el agua como elemento arrojadizo y abrace a quienes defienden el agua como avance y progreso".

En esta entrevista, el líder de los 'populares' castellanomanchegos ha vuelto a criticar el canon del agua, que amparándose en "la gran excusa" de la Directiva Marco del Agua, el Gobierno regional quiere cobrar a los castellanomanchegos.

Tras criticar que esta es una "gran excusa que ha montado el PSOE", que la incluido en "un argumentario tipo que repite el socialismo", Núñez ha insistido en que desde el año 2002, con la Ley Reguladora del Ciclo Integral del Agua que incluye el canon de depuración y aducción, la región ya cumple "de sobra" esa normativa europea.