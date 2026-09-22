Núñez habla de una C-LM con "precios disparatados" y promete bajar impuestos si logra presidir la Junta de Comunidades

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

CIUDAD REAL 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha retratado una Castilla-La Mancha con "precios disparatados", gasolina "inasumible" y una fiscalidad "insoportable", por lo que ha prometido bajar impuestos si logra presidir la Junta de Comunidades.

Así lo ha señalado este martes en declaraciones a los medios de comunicación junto al alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, durante su visita a las instalaciones de Ogar Hotels, donde Núñez ha reclamado una bajada de impuestos en Castilla-La Mancha para aliviar la situación que atraviesan las familias, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, y ha adquirido el compromiso de emprender "nada más llegar al Gobierno" la senda fiscal que viene defendiendo.

Núñez ha puesto el foco en el incremento del coste de vida y ha señalado que las familias castellanomanchegas afrontan "el curso escolar más caro de nuestra historia reciente", con el encarecimiento de los materiales, la ropa y el comedor escolar. A ello ha sumado el precio de los carburantes y de la cesta de la compra, que, en sus palabras, se encuentran en niveles "inalcanzables".

El presidente del PP ha advertido de que esta situación también afecta directamente a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, que necesitan afrontar mayores costes para poder desarrollar su actividad. En este sentido, ha señalado que "las familias, los autónomos, la pequeña y mediana empresa no pueden seguir soportando unos precios disparatados, una cesta de la compra inalcanzable, un precio de gasolina que no se puede pagar" y una presión fiscal que dificulta llegar a final de mes.

Núñez ha señalado además que, según el dato que ha citado del Ministerio, la inflación en Castilla-La Mancha ha aumentado un 49% en la última década, y ha reclamado que se actúe ante una situación que, a su juicio, está generando "dificultades" a las familias para llegar a final de mes.

El presidente del PP regional también ha hecho referencia a los datos de pobreza y exclusión social que ha citado de la Red de Lucha Europea contra la Pobreza, poniendo el acento en las dificultades que afrontan miles de familias y menores en Castilla-La Mancha.

Ante esta situación, Núñez ha reclamado al Gobierno regional que sea "sensible con las familias, con los autónomos, con la pequeña y mediana empresa, con la empresa familiar" y que aproveche los próximos meses para aplicar una rebaja fiscal. Entre las medidas que ha planteado se encuentran la deflactación del tramo autonómico del IRPF, la reducción del IRPF, la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como la reducción de los impuestos de Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales.

Además, ha planteado eliminar los impuestos vinculados a la compraventa de suelo industrial y reducir los impuestos y tasas relacionados con la puesta en marcha de nuevas actividades para autónomos y Pymes, con el objetivo de que el dinero pueda destinarse a inversión, innovación y generación de actividad económica.

En este sentido, Paco Núñez ha adquirido un compromiso con los castellanomanchegos y ha asegurado que, "si no hay una bajada de impuestos en los próximos ocho meses", nada más llegar al Gobierno regional emprenderá "la senda fiscal" que ya ha defendido en las Cortes de Castilla-La Mancha.

"Lo que yo hoy les comprometo no es novedad", ha señalado Núñez, quien ha citado como ejemplos a distintas comunidades autónomas que han aplicado medidas de reducción fiscal y ha defendido que Castilla-La Mancha debe avanzar también en esa dirección.