Núñez invita a Page a aprovechar la gala de homenaje a la comunidad educativa para pedir "perdón" a todos los docentes

ALBACETE, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha invitado al presidente regional, Emiliano García-Page, a aprovechar su intervención en la gala homenaje a la comunidad educativa que se celebra este lunes en el Teatro Circo de Albacete para pedir públicamente "perdón" a todos los docentes de la región a los que "insultó" --ha apuntado-- al comienzo de la pandemia.

"Hoy es un buen día para que Page, además de reconocer y aplaudir a la comunidad educativa en la que estamos todos de acuerdo, suba y empiece su discurso" disculpándose por hacer unas declaraciones "ofensivas" contra la comunidad educativa "que nada tienen que ver con la realidad", ha pedido Núñez.

En declaraciones a los medios, Núñez también ha exigido al presidente castellanomanchego que cumpla sus compromisos con la comunidad educativa. "Lleva seis años al frente del gobierno y no ha cumplido sus compromisos con la comunidad educativa", ha recalcado.

Si no cumple, todo apuntará --ha aseverado Núñez-- a que Page y su Gobierno "no tienen palabra". "Es altamente peligroso que el presidente de Castilla-La Mancha no cumpla lo que promete".