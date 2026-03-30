Núñez lamenta que la inflación se esté "comiendo" los ahorros de los vecinos de la región y pide medidas urgentes

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, durante la visita a la quesería artesana La Solana. - PP

CIUDAD REAL 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha indicado este lunes que la inflación "se está comiendo" los ahorros de los vecinos de la región y, por ello, ha pedido medidas urgentes, tanto para familias como para pequeñas empresas, pymes, micropymes y autónomos de las que "está repleta" Castilla-La Mancha.

De esta forma se ha expresado Núñez durante la visita que ha realizado a la quesería artesana La Solana, donde ha recordado que el 94 por ciento de la industria regional es de carácter familiar, y ha lamentado que, en muchas ocasiones, "no puedan más" ya que están pagando el impuesto "más duro y más injusto" que hay, que es el de la inflación.

"Hoy hacer la compra en Castilla-La Mancha es una odisea, porque la inflación, que está por las nubes, está provocando que cada día sea más complejo", ya que la subida de precios es "estratosférica". Eso provoca, según ha indicado, que mantener abierto un negocio, con la subida de los precios de la energía y los carburantes, o los costes laborales, hace que los márgenes y la rentabilidad sea mínima.

Según informa el partido, Paco Núñez ha aseverado que la gente se ha dado cuenta de que, cada vez, puede hacer menos cosas con el salario que tiene, y las empresas, cada vez pueden invertir menos porque la rentabilidad no deja de bajar.

"Todo el dinero se va a impuestos y a las macrorecaudaciones que está habiendo por IVA o por IRPF, lo que limita la capacidad de inversión en la industria y de consumo en las familias", ha alertado.

Por ello, el presidente de los 'populares' en la región ha propuesto que se revierta la situación poniendo en marcha medidas para que la inflación no siga afectando a los ahorros de los castellanomanchegos ni a la rentabilidad empresarial.

"Es urgente que se camine por la senda de permitir el consumo y la inversión", ha concluido.