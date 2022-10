Núñez no se moverá "ni una coma" de lo pactado en C-LM aunque eso le suponga "enfrentamientos" en su partido

Confiesa que la firma de dicho acuerdo le supuso "un enfrentamiento y un coste político interno dentro de su partido medio alto"

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha garantizado este lunes que ni él ni su formación a nivel regional "se van a mover ni una coma" de lo firmado en el pacto regional por el agua y eso, ha afirmado, supondrá enfrentarse a quien se tenga que enfrentar. Dicho esto, ha asegurado que este pacto es "la hoja de ruta" de Paco Núñez y del PP en materia hídrica. "Que no quepa duda".

Así ha reaccionado Núñez en una entrevista en el programa 'Castilla-La Mancha en la Onda' de Onda Cero Castilla-La Mancha, al ser preguntado por la celebración de la cumbre del PP en Murcia en defensa del trasvase Tajo-Segura y por las críticas que esta cita ha suscitado en el seno del PSOE castellanomanchego.

El presidente del PP ha recordado que Castilla-La Mancha lleva 36 años gobernada por el PSOE, lamentando que siempre que se acercan las elecciones el agua se convierta "en un elemento bélico y de enfrentamiento". "Cada vez que ha habido elecciones, el PSOE ha querido ser beligerante con la política hídrica", ha criticado.

Por ello, Núñez considera que hay que sacar el agua del lenguaje bélico y del enfrentamiento. "El agua no puede ser un elemento de guerra porque el agua tiene que ser un elemento de generación de riqueza", ha apostillado el líder del principal partido de la oposición, quien se ha preguntado en qué ha mejorado la región en materia de agua durante los 36 años de gobierno del PSOE. "¿Qué hace el PSOE en materia de agua?".

Dicho esto, ha hecho hincapié en el pacto regional del agua firmado en Castilla-La Mancha, una firma que le supuso --ha confesado-- "un enfrentamiento y un coste político interno dentro de su partido medio alto", pero, según ha dejado claro, él decidió anteponer Castilla-La Mancha al Partido Popular.

Han pasado dos años de esa firma, ha dicho el presidente del PP, y el Gobierno de Emiliano García-Page "no ha hecho nada". "¿Por qué Page no ha cumplido el pacto regional por el agua; por qué Page no ha ido a Moncloa a defender ante Sánchez el pacto o por qué Page no ha pedido cita a Ximo Puig, Juanma Moreno o Fernando López Miras para explicarles que hay una postura de agua fija en Castilla-La Mancha de la que no nos vamos a mover?", se ha preguntado Núñez.

"Yo le puedo garantizar que Paco Núñez y el PP de Castilla-La Mancha no se van a mover ni una coma de lo firmado en el pacto regional por el agua, y eso supondrá enfrentarme a quien me tenga que enfrentar, pero el pacto regional por el agua que firmamos en Castilla-La Mancha es la hoja de ruta de Paco Núñez y del PP en materia hídrica. No tenga de eso ninguna duda", ha finalizado.