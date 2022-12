Núñez pide a García-Page apoyo "para frenar la deriva radical" de Sánchez: "No es momento de titulares sin acciones"

TOLEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este martes apoyo al presidente regional, Emiliano García-Page, "para frenar la deriva radical" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta petición llega después de que el Tribunal Constitucional haya decidido suspender la tramitación en el Senado de la reforma que busca renovar el tribunal.

"Aprovecho este momento para exigir al presidente de Castilla-La Mancha que asuma de una vez que, llegados a este punto, no es momento de hablar sin votar, no es momento de titulares sin acciones. Al igual que ayer el presidente nacional de mi partido, Alberto Núñez Feijóo frenó la deriva radical de Sánchez, mañana podemos hacerlo desde nuestra región", ha afirmado en una declaración institucional pronunciada desde las Cortes de Castilla-La Mancha.

Según ha advertido Núñez, "estamos viviendo uno de los momentos más preocupantes de la historia democrática, un momento absolutamente excepcional". "No estamos ante un debate político más; no estamos ante una discusión de izquierda frente a derecha o de PSOE ante PP. No es una cuestión menor o de relleno, estamos ante un momento crucial de la democracia", ha insistido el líder del PP.

Y en este "momento crucial", ha añadido Núñez, "no vale con un posicionamiento tibio, ni con una mera declaración de intenciones que se expresa ante los medios para después no materializarla". "Estamos en la obligación de utilizar todas las herramientas que otorga el Estado de Derecho".

"Si no damos ese paso adelante corremos el riesgo de que triunfen quienes atacan a nuestro orden constitucional y su modelo", ha abundado el presidente del PP en Castilla-La Mancha.

Seguidamente, ha asegurado que los castellanomanchegos no entienden "los ataques" a la soberanía nacional que "está acometiendo el socialismo". "Atendemos perplejos a las concesiones al

nacionalismo, a esa forma de plegarse a los intereses de quienes quieren romper España que está ejecutando el PSOE", ha indicado.

Dicho todo esto, ha afirmado que este lunes "triunfó" el Estado de Derecho y España gracias --ha sostenido-- a la decisión y el trabajo del PP. "Hoy nuestra democracia ha salido fortalecida".

Así, ha pedido a los castellanomanchegos que defienden España desde el Parlamento regional y que lo hagan a través de la resolución que será votada y que el PP va a plantear en este mismo escenario.

Este mismo miércoles, el propio Núñez, "en nombre de los castellanomanchegos", planteará a los diputados de PSOE y Ciudadanos que voten a favor de defender las instituciones, de modo muy particular y en este momento, al Tribunal Constitucional, que durante estos días --ha lamentado-- "ha venido recibiendo presiones y ataques directos por parte de destacados dirigentes socialistas y miembros del Gobierno de España, impidiendo cualquier tipo de injerencia legislativa que intente someter la independencia del poder judicial".

También pedirá a los grupos parlamentarios que voten a favor "del sentir de la inmensa mayoría de los castellanomanchegos que, a fuerza de ser españoles, rechazan los indultos a los líderes separatistas catalanes, rechazan la rebaja de los delitos de sedición y malversación en beneficio de los delincuentes que los cometieron, y los negocian con el PSOE".

Núñez también ha animado a PSOE y Cs votar a favor de que se impida, con el peso de la ley, cualquier consulta o referéndum que, de manera unilateral, plantee la independencia de una parte de España; o votar a favor de que el Gobierno de Castilla-La Mancha, exija al Gobierno de España que actúe "con firmeza" contra la reforma del Código Penal que "premia a los sediciosos y malversadores", y actúe con cuantas iniciativas jurídicas o políticas sean necesarias para impedirlo.

Finalmente, Núñez ha avisado de que lo que está ocurriendo es "tremendamente grave". "El PSOE de Castilla-La Mancha ya nos ha traicionado varias veces. Se ha demostrado que lo que votaron el pasado jueves los diputados de Page en el Congreso es inconstitucional y mañana se debe de decidir entre España o el PSOE".