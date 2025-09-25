Núñez pide no politizar la justicia, ve a Sánchez "asolado por corrupción" y ve convincentes las explicaciones de Ayuso

TOLEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido "dejar a un lado la judicialización de la política" así como "no politizar la justicia", si bien se ha pronunciado ante las situaciones procesales de los entornos de Pedro Sánchez y de Isabel Díaz Ayuso.

Así, y a preguntas de los medios en Madrid, ha abundado en que el PP "siempre ha respetado las decisiones de la justicia", tras lo que ha afirmado que "está claro que hay un Gobierno como el de Pedro Sánchez asolado por la corrupción, que tiene a su mujer y a su hermano a las puertas del banquillo", además de los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Un Ejecutivo que "está tratando de enmarañar al gobierno de la presidenta Díaz Ayuso en algo que nada tiene que ver con lo que está pasando en Moncloa".

"No puede ser que haya un gobierno tan irresponsable como el de Sánchez que busque generar cortinas de humo con todo, con Gaza, con la presidenta Ayuso, y con todo lo que pase por su entorno. Aquí hay un gobierno que tiene que dar explicaciones, que es el de Sánchez", ha afirmado.

A la pregunta de si ve convincentes las explicaciones de Díaz Ayuso tras la imputación de su pareja, ha dicho con rotundidad que sí: "Sin lugar a dudas, sí".