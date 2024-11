Núñez (PP CLM): "Hoy no hay que estar pensando en competencias, sino en la que gente que lo está pasando mal"

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de la región, José Julián Gregorio, para coordinar la ayuda a los afectados por la DANA. Tras el encuentro, y en rueda de prensa, Núñez ha subrayado que "hoy más que nunca lo importante no es qué administración tiene que hacer cada cosa".

"Hoy no hay que estar pensando en competencias, hoy hay que estar pensando en la gente que lo está pasando mal", algo que, según ha dicho, en el Partido Popular lo tienen "muy claro". Unas palabras que se producen en mitad del debate político de quién tiene competencias para gestionar la DANA.

"Es un momento de pensar en la gente que lo está pasando mal. No es un momento de peleas, de enfrentamientos, sino que es un momento de coordinación, cooperación, apoyo y entrega. Y en eso va a estar el Partido Popular de Castilla-La Mancha", ha recalcado Núñez.

Además, y preguntado por la petición que hacía este lunes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamando la declaración de emergencia nacional, el presidente del PP en Castilla-La Mancha ha apuntado que los que los 'populares' están pidiendo es que "todos los medios que hay disponibles se incorporen a la emergencia".

"Eso lo lleva diciendo el presidente de la Generalitat Valenciana desde hace días. Lo ha dicho el presidente del Partido Popular nacional también en el día de ayer con mayor claridad, si me permite la expresión. Pero lo que estamos pidiendo es que todos los medios a disposición de ayudar a las personas que lo están necesitando estén hoy trabajando de manera coordinada", ha añadido Paco Núñez.

Y por lo tanto, ha opinado, "lo que le preocupa a los ciudadanos es que no haya ni un solo recurso, independientemente de quién dependa ese recurso, que no esté a disposición de las personas que están sufriendo y pasándolo mal". "No es cuestión de mirar en las competencias, sino que es cuestión de ahondar en el trabajo y en la ayuda necesaria", ha zanjado el tema.