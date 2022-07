Núñez (PP C-LM) pide que el Pacto regional del Agua llegue a Moncloa tras un año y medio desde que se firmó

CUENCA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reivindicado que el Pacto Regional por el Agua hay que cumplirlo, debe "salir del cajón del Palacio de Fuensalida, llevarlo a Moncloa y planteárselo a Pedro Sánchez".

Así se ha pronunciado Núñez, en Las Pedroñeras, (Cuenca), en la inauguración de la XLVIII Feria Internacional del Ajo, donde ha asegurado que es "urgente" que García-Page se "atreva" a llevar a Sánchez el Pacto Regional por el Agua. "Es momento de que salga del cajón del Palacio de Fuensalida".

"No hay que acobardarse" ante Sánchez y que no hay que tener ningún "temor" a defender el agua en Moncloa. En este sentido, ha recordado que a día de hoy hay un pacto que "protege" los intereses de la región y que Page tiene que tener la "valentía" de llevarlo a Moncloa y planteárselo a Sánchez. "Si no lo va a hacer, si se va a acobardar ante Sánchez como ya ha hecho con otras cuestiones, iré yo y el PP regional para defender el agua para Castilla-La Mancha ante Sánchez y ante quien haga falta", ha indicado.

"Es necesario que reclamemos el agua para nuestra tierra, puesto que el Pacto Regional por el Agua cuenta con una hoja de ruta muy marcada que firmamos la gran mayoría de los castellanomanchegos y hay que exigir que se cumple a nivel nacional exigiendo a Sánchez que respete la voluntad de Castilla-La Mancha", ha apuntado.

Ha asegurado que hace más de año y medio que se firmó el Pacto Regional por el Agua en el que participaron 50 entidades de la región y que es "momento" de que ese Pacto salga del cajón y llegue a Moncloa, ha informado el PP en nota de prensa.

Además, ha recalcado que hay que garantizar una PAC justa que garantice la renta de nuestro campo, ya que "si no hay una renta que pueda hacer viable la agricultura y la ganadería, será difícil que el campo castellanomanchego tenga viabilidad".

"Sin agua no hay ajos, sin agua no hay hortofrutícolas, no hay vino, no hay ganadería, ni agricultura, y sin agua, no hay vida", ha sentenciado.