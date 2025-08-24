Núñez (PP) reclama al Gobierno regional apoyo al sector primario de C-LM y acusa al PSOE de estar ausente todo el verano

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en atención a los medios en Navahermosa. - PP CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este domingo "que se note" que la región es una tierra eminentemente agrícola y ganadera, reclamado al Gobierno regional que apoye la actividad del sector primario ya que "han pasado todo el verano desaparecidos".

Así lo ha afirmado el líder de los populares durante su visita a la localidad de Navahermosa, donde ha participado en las actividades con motivo de la festividad de San Bartolomé, según ha trasladado el PP por nota de prensa. Allí ha declarado que Castilla-La Mancha es una región agrícola y ganadera, y "llevamos oyendo al PSOE decirlo 40 años", por eso ha pedido que eso de lo que hablan los socialistas se traduzca en apoyo al campo.

Y es que, según Núñez, el Gobierno socialista encabezado por el presidente autonómico Emiliano García-Page tiene al sector primario "absolutamente abandonado".

Además, ha asegurado que tanto el Ejecutivo autonómico como el PSOE de la región ha estado ausente durante todo el verano. "Ha hecho fus como el gato", ha afirmado Núñez en este sentido.

El líder de la oposicón ha ahondado en sus críticas, señalando que hay problemas como la lengua azul en el ámbito ganadero, mientras el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, "está desaparecido".

En el mismo sentido, ha reclamado atención de la administración regional a los agricultores ante la "absoluta" incertidumbre de la PAC. Por último, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha mencionado los problemas para situar la producción del sector primario regional en el mercado internacional en un contexto de conflicto arancelario.

Paco Núñez ha aseverado que "el responsable de que los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha estén abandonados es Emiliano García-Page", y ha argumentado que la línea de acción del Ejecutivo "está dejando tirados a los agricultores y ganaderos".

Por otra parte, ha reiterado nuevamente su convencimiento de que el PP ganará la próxima cita electoral autonómica de 2027. Una perspectiva por la cual ha pedido paciencia al sector primario de la región, argumentando que "en muy poquito tiempo" ocupará la presidencia autonómica y "ellos serán el eje principal de nuestra agenda y preocupaciones". "Yo sí creo en agricultores y ganaderos", ha asegurado Núñez.