Núñez rechaza a quien quiere centrar la política en "mandatos del pasado" porque a él le interesa "el presente"

GUADALAJARA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido los gobiernos del PP, aunque "hay quien quiere centrar la acción política en mandatos del pasado". A mí me interesa "centrarla en gobiernos del presente", ha afirmado.

Así ha contestado a preguntas de los medios en Guadalajara junto a la eurodiputada y portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, sobre una entrevista al vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, publicada en el periódico La Tribuna, en la que este afirmaba que los mejores años de Castilla-La Mancha fueron los de María Dolores de Cospedal.

También, en referencia a las conversaciones en torno al Estatuto de Autonomía, el presidente de los 'populares' ha preferido mantenerse discreto, recordando que ha habido una reunión y que están trabajando en la misma dirección que en su momento se dejó por decisión del PSOE y que tras volverles a llamar ha acudido de nuevo. "Somos un partido serio y de Estado", ha dicho.

"Nunca me he referido públicamente a las negociaciones de algo tan sensible como el Estatuto de Autonomía porque me parece que hay que negociarlo donde hay que hacerlo, que es en la mesa de trabajo, pero sigo manteniendo la misma posición", ha subrayado.

El presidente de la formación popular en la región se ha referido también a la iniciativa que tan solo hace unos días se votaba en la región en materia de vivienda y como los diputados socialistas mostraban su voto en contra a su iniciativa en el Pleno del Parlamento y a poner en marcha una ley contra la ocupación que proteja al propietario, algo que considera "especialmente grave" y que recrimina a García-Page, que "ha decidido ponerse al lado del ocupa en vez de al lado del propietario".