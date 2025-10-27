Núñez registra la petición de comparecencia de Page en las Cortes por los cribados de cáncer de mama

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular ya ha registrado la petición de comparecencia del jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, ante el pleno de las Cortes para que dé todas las explicaciones "urgentes y claras" sobre "la crisis sanitaria que ha provocado su Gobierno por los cribados de cáncer de mama en Talavera de la Reina y su Comarca".

Núñez ha calificado de "absolutamente escandaloso y gravísimo" este problema sanitario, ya que, según ha denunciado, el Gobierno socialista de Page "ha puesto en riesgo la vida de decenas de mujeres por su dejadez y su incapacidad de gestión".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios en Talavera de la Reina, donde ha mantenido una reunión conjunta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales y del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de la ciudad, junto al alcalde, José Julián Gregorio.

Núñez ha recordado que "han pasado casi cinco meses desde que se produjo el problema y el "Gobierno de Page no ha movido un dedo hasta que los medios de comunicación lo destaparon".

Por ello, ha cuestionado "qué le preocupa más a Emiliano García-Page" si el escándalo mediático o la salud de las mujeres de Talavera de la Reina. "Queremos saber por qué se tardó cinco meses en actuar, por qué no se trasladó a las mujeres afectadas a otros centros y por qué, en lugar de reforzar el personal sanitario, se redujo la plantilla de radiólogos en el hospital talaverano", ha reclamado el presidente regional del PP.

Igualmente, Núñez ha indicado que "hoy se están detectando casos de cáncer que podrían haberse diagnosticado hace meses, antes del verano", por lo que "esa demora puede tener consecuencias irreparables".

"Si yo fuera presidente de Castilla-La Mancha, en menos de una semana habría resuelto este problema, ya que lo que ha hecho Page es inadmisible y demuestra una total falta de gestión y sensibilidad", ha aseverado.

Por último, Núñez ha mostrado su apoyo al alcalde de Talavera de la Reina, destacando que "a pesar de los ataques y los intentos de amedrentarnos, no nos van a callar" porque "no trabajamos por medallas ni por halagos", sino por proteger la vida de las mujeres de Talavera, por defender a los vecinos y por garantizar el interés general".

Gregorio ha agradecido al presidente regional del PP el apoyo que le ha brindado "tras conocerse la semana pasada que en cinco meses no se han efectuado cribados de cáncer de mama en el área sanitaria de Talavera".

"Quiero darte las gracias a tí a tu grupo parlamentario por la delicadeza y la ayuda que nos habéis dado en estos días tan complicados para los talaveranos", ante un problema "que es de los más graves" que se ha dado en la región en los últimos años, por la mala praxis que ha tenido la Junta en este asunto.

Gregorio ha recordado que ha sido "insultado" tanto desde la Junta como por miembros del PSOE "por pedir explicaciones y solicitar una reunión con el presidente regional que se las tiene que dar a todas las mujeres de Talavera".

"Sólo he pedido una explicación", ha dicho el alcalde, que ha reiterado que los talaveranos den saber "qué está pasando, lo sucedido anteriormente y las soluciones que ha dado el gobierno regional a este problema", pero "se me ha insultado y se me ha puesto en el objetivo de una diana".

Por eso, ha reiterado su gratitud al Grupo Parlamentario en las Cortes, porque nos habéis apoyado en un momento en el que nos hemos sentido muy solos".