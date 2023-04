Núñez sella un contrato con autónomos de C-LM para poner en marcha medidas que les favorezcan si llega a ser presidente

TOLEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha sellado un contrato de "obligado cumplimiento" con los colectivos de autónomos en la región CEAT y ATA que le compromete a poner en marchas diferentes medidas que les ayuden a mejorar su situación, si llega a ser presidente de la región, sin que la puesta en marcha de las mismas se demore más allá de 2024.

"No esperaremos a tener un presupuesto en 2024", ha remarcado el líder del PP de la región, tras reunirse con los responsables de la Federación Intersectorial de Autónomos de Castilla-La Mancha (CEAT) y con la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha (ATA).

Beneficiará este acuerdo a 150.000 autónomos castellanomanchegos, con medidas como la revisión de los requisitos de los beneficiarios de las ayudas directas para el inicio, mantenimiento o consolidación de la actividad empresarial, que los fondos europeos lleguen a los autónomos, para que se puedan ampliar los beneficios de las mismas.

Se concederán además moratorias "para aquellos autónomos con préstamos ICO concedidos que no han podido ampliar el periodo de carencia y que no pueden hacer frente a esta devolución de los compromisos, porque no han podido recuperar su actividad económica".

Además, el PP promueve ayudas de hasta 3.000 euros para los autónomos que traigan su actividad para Castilla-La Mancha, poniendo el énfasis para aquellos que lo hagan en zonas despobladas, para las mujeres o para los jóvenes que lo lleven a cabo.

Quieren desde el partido que lidera Núñez establecer la tarifa cero para autónomo para dos años, ampliando el límite propuesto por Alberto Núñez Feijóo en doce meses.

Se trabajará además en una "clara reducción de trámites", porque "no se puede pasar más tiempo redactando documentos que en su negocio", se bonificará en su totalidad el impuesto de sucesiones para autónomos, eliminando también el impuesto de patrimonio, o reduciendo el de actos jurídicos documentados y el de transmisiones patrimoniales.

Núñez quiere que se destine el 50% de planes de empleo a la actividad privada y "de ello se beneficiarán a los autónomos", para que se puedan beneficiar de 6 meses de salario y puedan contratar a un desempleado en su propia empresa.

Modernizar la Formación Profesional, para que los alumnos puedan pasar un año completo a coste cero para los empresas, y que estos empresarios puedan enseñarles un oficio es otro de los compromisos de Núñez. "Buscamos a gente joven que se incorpore al mercado laboral, con formación para llevar a cabo su actividad por cuenta ajena o para iniciar su actividad como autónomos".

"Me siento muy orgulloso, necesito que los autónomos lo sepan, hemos firmado un contrato con los dos principales colectivos", ha rematado Núñez.