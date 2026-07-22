El Obispado ofrece sus espacios de acogida a afectados por incendios de Guadalajara y llama a rezar por su extinción

Extensión forestal quemada por el incendio, a 18 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El fuego sigue activo en varios frentes y avanza hacia el municipio de Semillas, ha obligado a evacuar a 529 vecinos de once municip - Mateo Lanzuela - Europa Press

GUADALAJARA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Sigüenza-Guadalajara ha expresado su "creciente preocupación" por los incendios forestales que afectan a la Sierra Norte y al Señorío de Molina de Aragón y ha anunciado que pone a disposición de las personas que lo necesiten sus espacios de acogida ante la emergencia provocada por el fuego.

En un comunicado firmado por el obispo de Sigüenza-Guadalajara, Julián Ruiz Martorell, la institución eclesiástica traslada su agradecimiento "a las autoridades públicas, instituciones, profesionales, agricultores, ganaderos, hosteleros, residentes, veraneantes y voluntarios" por el "generoso esfuerzo" que están realizando en las labores de extinción, el seguimiento de la evolución de los incendios y la atención a las personas afectadas.

Asimismo, la Diócesis lamenta "los daños producidos y los problemas que se han planteado", entre los que cita la evacuación de municipios, las dificultades para el abastecimiento del ganado, la pérdida de masa forestal, las restricciones para el tránsito de vehículos, el empeoramiento de la calidad del aire y "muchas contingencias que requieren respuestas coordinadas".

Ante esta situación, el Obispado informa de que pone "a disposición de quienes lo necesiten sus espacios de acogida" y subraya que "el apoyo de todos es imprescindible" en estos momentos para contribuir a la seguridad de las personas y a la prevención de riesgos.

El comunicado emitido por la Diócesis incluye también un llamamiento del obispo dirigido a sacerdotes, personas consagradas y seglares para que eleven oraciones en las eucaristías y en la plegaria personal y comunitaria "con el deseo de que se extingan los incendios y se superen sus lamentables consecuencias".

Finalmente, la Diócesis afirma que la Iglesia "continuará estando presente en las zonas menos habitadas de la provincia, acompañando a toda la población, alentando el cuidado de la naturaleza, nuestra Casa común, con total dedicación y actitud de servicio".