El obispo de Ciudad Real asegura que no se han recibido ofertas por el Convento de los Dominicos de Almagro

CIUDAD REAL, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El obispo de la Diócesis de Ciudad Real, Gerardo Melgar, ha confirmado no haber recibido oferta alguna por el convento de la Asunción de Calatrava, más conocido como de los Dominicos, en Almagro, que permanece vacío desde 2017.

Así lo ha manifestado a preguntas de los medios en una rueda de prensa en la que se han presentado las cuentas de la diócesis y a raíz de una información aparecida en La Tribuna de Ciudad Real en la que se afirmaba que un magnate mejicano había puesto las miras en este edificio para convertirlo en un complejo hotelero.

No ha descartado que si en algún momento "ven la ocasión" no procedan a su venta ya que su mantenimiento está generando unos gastos medios de unos 15.000 euros al año sin contar las posibles obras y reparaciones. Pero para ello, ha añadido, tiene que existir una oferta y valorarla.

"No lo podemos regalar" y la venta tiene que "ser justa, "no existen los chollos", ha insistido, explicando que el obispo no es autónomo para tomar este tipo de decisiones ya que se trata de patrimonio de la Iglesia y hay que tener en cuenta a la Santa Sede.

Por otro lado, también ha confirmado no haber recibido el interés por parte de ninguna administración pública y si lo hubiera habido, ha admitido que lo hubieran "pensado mucho".

Para Melgar, a lo mejor esta sería "la única salida", la cesión a una institución pública durante un tiempo que ayude a su mantenimiento.

EL SEMINARIO LIMPIO DE COVID

Por otro lado, y también a preguntas de los medios el obispo ha manifestado que el seminario de Ciudad Real en este momento no hay prácticamente nadie afectado por el COVID, aunque sí hay "algún sacerdote que está confinado pero no tenemos ninguna situación preocupante".

En este sentido, ha explicado que una de las cosas que se ha cuidado "y mucho" en la iglesia ha sido cumplir con las medidas establecidas y que personalmente durante el curso pasado estuvo dando información continua sobre las normas estatales.

SACERDOTE VIRAL DE VALDEPEÑAS

Finalmente también ha sido preguntado sobre el vídeo que se ha hecho viral del sacerdote de una parroquia de Valdepeñas en el que pedía aportaciones a sus fieles para sufragar los gastos de una obra de reforma a la que se había sometido a la parroquia.

Al respecto, el obispo ha manifestado que el sacerdote puede hacerlo porque tiene autoridad para ello aunque no ha querido entrar a valorar las formas en las que lo ha hecho.