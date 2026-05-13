El obispo de Ciudad Real se distancia del marco de la prioridad nacional y reivindica la acogida y la integración

El obispo de Ciudad Real, Abilio Martínez. - EUROPA PRESS
CIUDAD REAL 13 May. (EUROPA PRESS) -
El obispo de Ciudad Real, Abilio Martínez, se ha distanciado del marco de la "prioridad nacional" y ha reivindicado, frente a este debate, una sociedad basada en la acogida, la integración y el acompañamiento a todas las personas.
Preguntado por este concepto, que ha abierto una confrontación entre Vox y distintos sectores de la Iglesia, Martínez ha evitado avalarlo y ha pedido primero aclarar su significado.
"La prioridad nacional habría que estudiar qué concepto es prioridad nacional, porque según quien lo hable, hay un significado u otro. Habría que clarificarlo", ha señalado.
El prelado ciudadrealeño no ha querido entrar a valorar el alcance concreto de esa expresión, al considerar que puede tener lecturas distintas en función de quién la utilice.
"No me atrevería a entrar a valorar el significado, porque depende quien hable, dice una cosa u otra", ha añadido.
Sin embargo, sí ha fijado una posición de fondo al defender que la sociedad debe responder desde la solidaridad y el trato digno a todas las personas.
"Lo que sí creo es que nuestra sociedad debe ser una sociedad que acoja, integre y acompañe, trate bien a todas las personas", ha afirmado.
En esa misma línea, Martínez ha apelado al criterio defendido por el Papa Francisco y ha insistido en que "lo mejor es aplicar un criterio general y una sociedad solidaria, que acoja, que integre, acompañe".