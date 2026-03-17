Las obras de la comisaría de la Policía de Toledo podrían comenzar en mayo y los mercadillos se trasladarán al Miradero

Desayuno informativo del Grupos Muncipal Vox - VOX

TOLEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Ayuntamiento de Toledo ha establecido mayo como fecha en la que podrían comenzar las obras de la nueva comisaría de la Policía Local de la capital regional, mientras que desde la de Promoción Económica y Empleo se ha decidido que la plaza de Zocodover deje de ser sede de mercadillos para reubicarlos en el Paseo del Miradero.

Estas han sido alguna de las novedades que los concejales del Grupo Municipal Vox han adelantado en el desayuno informativo que han ofrecido este martes la vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares; el concejal de Promoción Económica y Empleo, Juan Marín; el concejal de Educación, Daniel Morcillo, y el concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado.

Cañizares se ha referido al nuevo cuartel de la Guardia Civil del que ha dicho que esta misma semana se iniciará el procedimiento administrativo para que pueda salir a licitación y se puedan adjudicar las obras "lo antes posible", por lo que ha confiado en que en el mes de mayo pueda iniciarse ya o esté adjudicado para "empezar ya con las obras".

Respecto a la Unidad VioGén de la Policía Local, ha desgranado que tiene 46 casos asignados y que son dos los policías locales que se encargan de esta unidad pese a que hay un total de seis en el cuerpo formados para ello. Además, se les ha dotado de un espacio específico del que ha dicho que no se pueden dar más detalles por confidencialidad.

Ha dicho que está "bastante avanzada", dentro de la Policía Local, la creación de un Grupo de Apoyo Operativo para grandes eventos como el Corpus o carnavales que estará formada por ocho agentes del cuerpo más un oficial, que tendrán formación específica y se les está dotando de material.

Tras apuntar que este año se crearán tres nuevas plazas de Policía Local y una más de sargento del Cuerpo de Bomberos, Cañizares ha defendido el papel en el Gobierno de su grupo municipal, destacando que ha impedido que se implante la Zona de Bajas Emisiones o su empeño en convertir San Juan de Dios en una residencia de mayores y no en un hotel, "como pretendía el PP".

CAMBIO DE UBICACIÓN DE LOS MERCADILLOS

De su lado, el concejal de Promoción Económica y Empleo ha anunciado que los mercadillos que se celebran habitualmente en la plaza de Zocodover pasará a instalarse después del verano en el Miradero, una vez concluyan las obras en este espacio.

Entre las competencias de su Concejalía no sólo se encuentran las relacionadas con el empleo o las licencias de ocupación de vía pública para la instalación de mercadillos o festivales, sino que también ha acometido otras acciones como la colocación de toldos para mitigar el calor en la calle Comercio, que este año se instalarán también en Santo Tomé y en el paseo de Federico García Lorca.

Por otro lado, se ha referido al acuerdo al que ha llegado el área de Promoción Económica con la Asociación de Comerciantes, integrada en Fedeto, para promocionar el comercio local a través del bono comercio. "En 2025 se adhirieron 107 establecimientos de toda la provincia y se emitieron 2.500 bonos, que se descargaron en un 100%. El importe total de las transacciones realizadas ascendió a 125.304,89 euros".

Para que los toledanos estén al tanto de toda la actividad que se desarrolla tanto desde Promoción Económica como desde Empleo, Marín ha recordado que su Concejalía ha puesto en marcha un perfil en Facebook, que está a disposición de todos los ciudadanos: https://www.facebook.com/profile.php?id=61579416416178.

NOVEDADES EN EDUCACIÓN

El concejal de Educación, de su lado, ha destacado que su Concejalía ha apostado por el programa 'Toledo Educa', "que este curso está alcanzando cifras récord de participación, con una novedad que, según ha dicho, demandaban muchos centros: la inscripción online de las actividades. Hemos aumentado el presupuesto del año anterior en 10.000 euros alcanzando los 100.000 euros para este curso", ha añadido.

Ha hecho referencia también al II Congreso de Educación Ciudad de Toledo, que se celebrará los días 17 y 18 de abril con la salud mental como tema de fondo, y que, tras la primera edición, "aspira a convertir Toledo en un lugar donde se piense y se debata sobre educación con profundidad".

"Seguimos mejorando infraestructuras y servicios educativos municipales, como la nueva ludoteca de Santa Bárbara, con un presupuesto cercano a los 90.000 euros", ha dicho, haciendo referencia a la instalación de toldos en los patios escolares, que este año esperamos terminar con la instalación en aquellos centros que todavía no cuentan con ninguno".

En otro orden de cosas, ha hecho hincapié en el nuevo incremento del presupuesto para becas en la Escuela Oficial de Idiomas. "En apenas tres años hemos pasado de 4.447 euros a 15.000 para este 2026. Es decir, hemos aumentado un 337% o, lo que es lo mismo, hemos más que triplicado el presupuesto que me encontré al llegar a la Concejalía", ha sentenciado.

Entre los proyectos de su departamento, Morcillo ha destacado la Escuela de Estudios Toledanos, "una institución fundamental para el conocimiento y la difusión de la historia y el patrimonio de nuestra ciudad" que ha esperado que se ponga en marcha en octubre, la inauguración "en breve" de la biblioteca de Buenavista con el nombre del historiador y bibliotecario Antonio Casado, o que antes de que termine la legislatura se apruebe una ordenanza municipal para abordar el absentismo escolar.

REGENERACIÓN DE PALOMAREJOS

Por último, el concejal de Urbanismo ha apostado por la regeneración de Palomarejos, con el proyecto que contempla el derribo del Virgen de la Salud, la construcción de una torre de 20 pisos y de otros edificios sobre ese solar, que permitirían crear un gran centro de ocio y comercial, además de 130 viviendas.

"Será el mejor plan urbanístico de Toledo en décadas", ha dicho, para defender que ha recordado que el solar del antiguo Virgen de la Salud cuenta con 31.000 metros cuadrados en planta, "lo que da enormes posibilidades, una vez demolido, para levantar diversas construcciones, todas encaminadas a dinamizar y revitalizar esta zona de Toledo".

Por un lado, ha explicado, se proyecta construir un edificio de dos plantas sobre 62.000 metros cuadrados, más otras dos plantas subterráneas, que permitirían habilitar más de 1.500 plazas de aparcamiento. "Ese edificio, que contaría con una superficie diáfana en la cubierta, susceptible de acoger una plaza con una zona verde, podría albergar los juzgados de Toledo, además de espacios dedicados al ocio y la cultura", ha precisado.

La torre de 20 plantas, situada sobre una superficie de 750 metros cuadrados, también en el solar del antiguo Virgen de la Salud, "tendría su propio aparcamiento, además de posibilitar la construcción de unas 130 viviendas, con un uso mixto de oficinas", según el concejal de Urbanismo.

Pero, a su juicio, la regeneración de Palomarejos, "con un aprovechamiento urbanístico, social y económico", no estaría completa si no se acomete el derribo de las 600 casas de Corea, que se realizaría por fases para ir reubicando a los vecinos. "Los pisos actuales, de 50 metros cuadrados, serían sustituidos por otros cómodos y accesibles, de 75 metros cuadrados. Además se construirían viviendas de 125 metros cuadrados que servirían en parte para financiar el proyecto", ha señalado el edil.

En otro orden de cosas, ha anunciado que la primera fase del teleférico "está muy avanzada y ahora estamos trabajando para eliminar los posibles impactos negativos, con la finalidad de que el proyecto se pueda hacer realidad cuanto antes", y ha explicado que los trabajos del nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) "siguen su curso, cumpliendo los plazos previstos. "He indicado a los redactores del Plan que apuesten por la vanguardia, que sean valientes, porque Toledo lo necesita", ha concluido.