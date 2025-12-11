Las obras del Paseo del Bosque de Puertollano alcanzan el 40% de ejecución y con la vista puesta en acabarla en 2026

La primera reunión de la comisión de seguimiento de las obras del Paseo del Bosque de Puertollano. - JCCM

CIUDAD REAL 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera reunión de la comisión de seguimiento de las obras del Paseo del Bosque de Puertollano ha confirmado que la remodelación del gran pulmón urbano de la ciudad minera avanza a buen ritmo y sin incidencias, con un grado de ejecución cercano al 40% y con la mirada puesta en que pueda estar finalizada en verano de 2026.

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández; el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, y la diputada provincial Maribel Mansilla, han sido los encargados de presidir la reunión celebrada en la Delegación de la Junta en Ciudad Real.

En primer lugar, la delegada de la Junta ha celebrado que la intervención "vaya bien" y ha destacado la importancia simbólica y urbana del proyecto, "un espacio que la ciudadanía espera con muchas ganas, mucha esperanza y mucha ilusión".

Fernández ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha financia el 60% del presupuesto, pese a tratarse de una obra municipal.

"Hablamos de que seis de cada diez euros de este proyecto vienen del Gobierno regional, por decisión directa del presidente García-Page, que mantiene un compromiso especial con Puertollano", ha señalado.

La delegada ha cifrado en entre 1,3 y 1,4 millones de euros la ejecución ya certificada, de los cuales unos 800.000 euros corresponden a la aportación autonómica.

Para la Junta, asumir este esfuerzo económico responde a la importancia estratégica del Paseo del Bosque en la vida urbana de Puertollano, ha insistido Fernández, quien ha recalcado que, aunque no sea una responsabilidad directa de la administración regional, "todo lo que afecta a la ciudad es de nuestra incumbencia, y en lo que podamos ayudar, siempre que la ley lo permita, lo hacemos".

OBJETIVO: FINALIZAR EN VERANO DEL 26

De su lado, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha detallado el estado de la actuación y ha confirmado que ya se han tramitado cinco certificaciones de obra, con la quinta pendiente de aprobación municipal.

Según ha explicado, los trabajos se ajustan al calendario previsto y alcanzan alrededor del 40% de ejecución.

Ya se ha completado la estabilización de la estructura del aparcamiento, la impermeabilización, y se trabajan actualmente los drenajes y la solera, necesaria para proteger la lámina impermeabilizante y definir las cotas de la futura superficie del paseo.

La previsión municipal es que el proyecto esté finalizado en verano de 2026, con una apertura conjunta del Paseo del Bosque y del aparcamiento.

La comisión ha acordado realizar reuniones bimensuales, salvo necesidad de convocatorias extraordinarias, y programar visitas periódicas a la obra para comprobar sobre el terreno su evolución.