Las obras en la red de agua del toledano barrio de Santa María de Benquerencia obligan a cortar el tráfico este mes

Archivo - Obras en la red de abastecimiento de agua. Foto de archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) - Con motivo de las obras de mejora en la red pública de abastecimiento de agua y alcantarillado que se están realizando en toda la ciudad, en las próximas semanas se prevén cortes de tráfico puntuales en varias zonas del barrio de Santa María de Benquerencia.

Según informa el Consistorio toledano, los días 11,12 y 13 de agosto, las obras se centrarán en la avenida río Guadarrama en el tramo comprendido entre la calle río Mesa y la Avenida río Boladiez (en el lateral de números impares).

Estos días, las líneas de autobuses urbanos 62 y 94, circularán por las calles aledañas bordeando las obras y anulándose dos paradas de la Avenida río Guadarrama.

Mientras, los días 14,18 y 19 de agosto, las obras afectarán al lateral de los números pares de la avenida río Guadarrama, entre río Boladiez y Río Mesa.

El 20, 21 y 22 de agosto, el corte de tráfico se realizará a la altura del número 36 de la avenida río Boladiez, desviándose el tráfico por la vía de estacionamiento.

Los días 25, 26 y 27 de agosto, se corta a tráfico la avenida Boladiez sentido Cascajoso a la altura de la glorieta con avenida Guadarrama.

El 18 y 29 de agosto, finalmente, el corte de tráfico afectará a la Avda, Río Boladiez, a la altura del número 37, sentido Toledo centro.

Cada día, al finalizar los trabajos, la zona de obras quedará señalizada convenientemente y se habilitará la circulación de vehículos en uno de los dos carriles. Durante la ejecución de las obras se permitirá el acceso a los residentes.