La ONCE despliega su nuevo sorteo 'Dupla' en C-LM tras repartir el pasado año 46,9 millones de euros en la región - EUROPA PRESS

TOLEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha desplegado este mismo lunes su nuevo sorteo, bajo el nombre de 'Dupla', en todo el territorio nacional, incluida la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, donde la entidad repartió el pasado año 2025 un total de 46,9 millones de euros.

Así lo han puesto de manifiesto en rueda de prensa delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández; el responsable del área de Operaciones y Logística en Castilla-La Mancha, Jaime Becerra, y el vendedor de la Organización en Castilla-La Mancha, José María García.

Ha sido este último el encargado de explicar cómo funciona este nuevo juego, del que se ha obsequiado con un primer sorteo a los asistentes, para señalar que con 'Dupla' habrá cinco sorteos al día, a las 10.00, a las 12.00, a las 14.00, a las 17.00 y a las 21.00 horas.

"Se podrá elegir un número entre el uno y el 15, y la primera sorpresa que nos vamos a llevar es cuando saquemos el número ganador que nos dirá si optamos a un premio aleatorio de entre 5 y 500 euros", ha apuntado, para señalar que también habrá dos reintegros en los numeros anterior y posterior al que ha resultado agraciado.

El responsable del área de Operaciones y Logística de la ONCE en Castilla-La Mancha ha concretado que este juego se llama 'Dupla' porque da el doble de ilusión, la instantánea del premio que puede tocar --de 5 a 500 euros-- que sale a través del TPV; y luego la del sorteo para saber si el número elegido entre el 1 y el 15 ha sido el agraciado.

"Hay cinco sorteos diarios y lo que se pretende con este juego no es tanto un aumento de la facturación de nuestros vendedores sino que se busca una pequeña alegría que te dé el día y que nos haga salir de nuestra rutina".

LOTERÍA "MUY NOVEDOSA"

El delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha ha indicado que esta "experiencia nueva" que saca la ONCE este mismo lunes es una lotería "muy novedosa" que se incorpora por primera vez al país de la mano de la organización, sin ser un producto en el que se esperen "grandes ventas".

Ha puesto de manifiesto que el año pasado la ONCE repartió en toda España 1.640 millones en premios del os que 46,9 millones fueron a parar a Castilla-La Mancha, aunque ha destacado que "el premio les tocó" a los 64 vendedores de la ONCE que se incorporaron en la región en 2025.

Hernández ha apuntado que la media de edad de las personas que se incorporan a la ONCE es de unos 50 años, al ser personas que llegan desde otras profesiones al ver truncada su trayectoria debido a la discapacidad, por lo que intentan tener continuidad laboral.

En Castilla-La Mancha la ONCE cuenta con 3.000 usuarios con discapacidad visual grave de los que 310 son niños, alumnos menores de 18 años a los que la organización atiende en las aulas gracias al convenio con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

Finalmente, el delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha ha dado las gracias a toda la sociedad regional por acercarse a cualquiera de sus vendedores buscando "una pizca" de suerte a través de sus diferentes loterías sociales para "poder ayudar y hacer realidad los sueños de las personas".