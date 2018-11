ONCE pide a los diputados de C-LM regular las casas de apuestas, "la nueva droga del siglo XXI"

Publicado 06/11/2018 12:46:51 CET

TOLEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha pedido a los diputados de Castilla-La Mancha regular las casas de apuestas, "la nueva droga del siglo XXI", porque su proliferación está afectando de forma negativa especialmente a la juventud y a las personas con pocos recursos.

Esta petición ha venido de la mano del presidente del Consejo Territorial de ONCE CLM, José Martínez Martínez, que este martes ha comparecido en la Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad de las Cortes de Castilla-La Mancha.

"No podemos hacer un gran casino de nuestro país, tenemos que preservar el juego que no genera problemas", ha apuntado Martínez, quien ha advertido de que se están viendo "índices preocupantes de ludopatía".

Ha diferenciado el tipo de juego de las casas de apuestas de la ONCE, un juego "social y responsable" y que "nunca han generado ningún problema". Otras de las cuestiones que también preocupan a Martínez es la proliferación del juego ilegal en la región y el juego 'on line', que tiene una dinámica parecida al de las casas de juego, ha afirmado.

El responsable de la ONCE ha explicado que el juego para su organización "no es un fin" sino que es un medio para recaudar la solidaridad en la calle y reinvertirlo en servicios sociales.

Ha insistido en que el juego de la ONCE es social y responsable porque hay un proceso de formación importante de todas las personas que se incorporan a trabajar con ellos en cuanto a juego responsable.

Según ha dicho José Martínez, los trabajadores de la ONCE tienen prohibido vender a menores y tienen formación para que cuando vean un indicio de consumo inadecuado de consumo de juego, cortar la venta y derivar a mecanismos de intervención para poder ayudar a la gente.

Sin embargo, las casas de apuestas no hacen realmente ese control de acceso "con rigor" y hay situaciones que utilizan elementos gancho, ha criticado. Además, ha hecho hincapié en que la ONCE paga más de 70.000 nóminas frente al empleo que generan las casas de apuestas y juego 'on line' que es prácticamente "irrelevante".

OTRAS DEMANDAS

Martínez ha propuesto un juego a los diputados de Castilla-La Mancha y les ha hecho imaginarse los obstáculos que se encuentra una persona ciega o con discapacidad visual en su día a día cuando pasea por la calle como por ejemplo los coches eléctricos que tienen muy poco sonido, por lo que ha demandado diseñar pensando en todas las personas, o los carteles del menú del día que instalan los bares y restaurantes en las aceras.

Cuando una personas ciega o con discapacidad visual camina por la línea de la fachada es posible que se golpee con un toldo, ha indicado el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, quien ha recordado que los toldos tienen que estar instalados como mínimo a una altura de 2,20 metros y el itinerario peatonal tiene que tener un mínimo de 1,80 metros.

También ha reivindicado a los ayuntamientos "darle una vuelta" al tema de las terrazas ya que, a su juicio, "el itinerario peatonal tiene que estar limpio".

Sobre los perros guías, ha pedido a los ciudadanos que el perro no es un GPS, no es una mascota, no se puede tocar si está trabajando y no se le puede ofrecer comida porque es un elemento de distracción.

NECESIDAD DE REGULAR LAS CASAS DE APUESTAS

Tanto el diputado de Podemos David Llorente, como el del PSOE José Luis Escudero como la del PP Cortes Valentín han coincidido con Martínez en la necesidad de regular las casas de apuestas, un fenómeno que, según ha dicho Llorente, está surgiendo sobre todo en los barrios obreros.

En esta comisión también van a comparecer el presidente de la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (ASPAYM CLM), José Ramón del Pino Gómez, y la presidenta del FORUM de la Discapacidad de Cuenca, Isolina Martínez Martínez.