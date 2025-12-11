Las oposiciones del Servicio de Salud de C-LM arrancan el 28 de febrero con 5.381 plazas para 63.819 aspirantes

El director general de Recursos Humanos del Sescam, Íñigo Cortázar - EUROPA PRESS

TOLEDO 11 Dic. (EUROPA PRESSS) -

La oferta de empleo público para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha arrancará el próximo 28 de febrero tras su inminente convocatoria oficial en la última semana de diciembre, una prueba que incluye un total de 5.381 plazas.

De las plazas incluidas en la OPE conjunta 2023-2024, 1.187 corresponden a personal facultativo: 660 de personal facultativo especialista de área, 305 de médico de Atención Primaria, 87 de médico de Urgencias, 74 de pediatra de Atención Primaria, 39 de médico de Emergencias, ocho de inspector médico, cinco de médico de Admisión y otras tantas de odontoestomatólogo y cuatro de farmacéutico de Atención Primaria.

En lo que respecta al personal diplomado de grado, la OPE contempla la convocatoria de 1.333 plazas, de las que 1.131 son de Enfermería, 58 de Enfermería de Salud Mental, 54 de Fisioterapia, 50 de Matrona, 16 de Terapia Ocupacional, diez de enfermero especialista en Enfermería del Trabajo, diez de logopeda y cuatro de enfermero inspector.

De personal sanitario técnico hay un total de 1.309 plazas, distribuidas entre técnicos superiores sanitarios (29 de Anatomía Patológica, 194 de Laboratorio, diez de Medicina Nuclear, 108 de Radiodiagnóstico, doce de Radioterapia), de nueve higienistas dentales y 947 de técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Por último, la convocatoria incluye un total de 1.552 plazas de personal de Gestión y Servicios de una treintena de categorías, entre las que destacan las 542 plazas de celador y 486 del grupo auxiliar de la Función Administrativa.

Según ha informado hoy el director general de Recursos Humanos y Transformación, Iñigo Cortázar, las pruebas finalizarán el 26 de abril en lo que será "el mayor proceso selectivo celebrado en la historia del sistema sanitario público de Castilla-La Mancha".

Los primeros exámenes se celebrarán el próximo 28 de febrero, con las pruebas correspondientes a diez categorías profesionales de Facultativo Especialista de Área: Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Cirugía Pediátrica, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Dermatología, Hematología y Hemoterapia, Medicina Interna, Medicina Nuclear y Psicología Clínica.

Para el día siguiente, 1 de marzo, se han fijado los exámenes de otras nueve categorías de Facultativo Especialista de Área, en concreto las de Bioquímica Clínica, Cirugía Plástica, Farmacia Hospitalaria, Geriatría, Medicina Física y Rehabilitación, Microbiología y Parasitología, Oftalmología, Inspector Médico y Radiodiagnóstico.

Por otra parte, los días 7 y 8 de marzo se llevarán a cabo las pruebas de un total de 25 categorías, todas ellas de médico especialista. El primero de estos días será el turno de Alergología, Aparato Digestivo, Cardiología, Angiología y Cirugía Vascular, Medicina Preventiva y Salud Pública, Neurología, Nefrología, Oncología Médica, Psiquiatría, Medicina del Trabajo, Médico de Emergencias y Médico de Admisión.

El día 8 de marzo tendrán lugar las pruebas de Anestesiología y Reanimación, Cirugía Oral y Maxilofacial, Cirugía Torácica, Endocrinología y Nutrición, Inmunología, Medicina Intensiva, Neumología, Reumatología, Oncología Radioterápica, Otorrinolaringología, Radiofísica Hospitalaria y Pediatría.

Los exámenes continuarán el 14 de marzo, con los de Enfermero Inspector, Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería y Grupo Técnico de la Función Administrativa. Al día siguiente, se celebrarán los de otras cuatro categorías de especialistas médicos (Obstetricia y Ginecología, Neurofisiología Clínica, Farmacéutico de Atención Primaria, Médico de Familia y Odontoestomatólogo), además de los de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Ingeniero Superior, Técnico Superior de Tecnologías de la Información y enfermeras especialistas en Enfermería del Trabajo y de Salud Mental.

Por otra parte, para el fin de semana del 21 y 22 de marzo se han fijado los exámenes de otras quince categorías profesionales. Así, el día 21 serán los de enfermero, técnico superior sanitario de Anatomía Patológica y Medicina Nuclear, y los de higienista dental. Al día siguiente se realizarán los de técnico superior sanitario de Radioterapia y Laboratorio, y los de trabajador social, mecánico, peón, conductor, fontanero, monitor, técnico especialista de Tecnologías de la Información, cocinero y calefactor.

MÁS EXÁMENES EN ABRIL

Los exámenes se retomarán el fin de semana del 18 y 19 de abril con la celebración de las pruebas de otras 14 categorías profesionales. El día 18 serán los de celador, técnico de gestión de Tecnologías de la Información, ingeniero técnico, bibliotecario, electricista, albañil y pintor. Al día siguiente tendrán lugar los del Grupo de Gestión de la Función Administrativa, Obstetricia y Ginecología, Neurocirugía, Logopedia, telefonista y planchadora.

Finalmente, los días 25 y 26 de abril se celebrarán las pruebas de las últimas categorías incluidas en la OPE. El primero de estos días será el turno del Grupo Auxiliar de la Función Administrativa, enfermera especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica, pinche, costurero y carpintero. El último día se realizarán las pruebas del Grupo Administrativo de la Función Administrativa, médico de Urgencias Hospitalarias, Pediatría de Atención Primaria, lavandero, gobernanta y peluquero.

El director general de Recursos Humanos y Transformación ha indicado que, de las 63.819 solicitudes presentadas, el mayor número corresponde a la categoría de celador, con casi un 17 por ciento (10.587), seguida de la de enfermero, con el 15 por ciento y 9.687 solicitudes.

Del total de aspirantes, el 74 por ciento son mujeres. Además, del total de solicitudes presentadas, el 77,8 por ciento corresponden a personas que residen en Castilla-La Mancha y el resto a solicitantes procedentes de otras comunidades autónomas.

Las pruebas de la fase de oposición se realizarán, con carácter general, en la ciudad de Toledo, aunque las categorías con mayor número de solicitudes -celador, Enfermería, técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Grupo Auxiliar de la Función Administrativa-, se celebrarán en las cinco capitales de provincia.