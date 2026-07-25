Se ordena la evacuación de las urbanizaciones de El Pinar y El Romillo de Almorox debido al incendio

Se ordena la evacuación de las urbanizaciones de El Pinar y El Romillo de Almorox - INFOCAM

TOLEDO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infocam, debido a la evolución del incendio de Almorox (Toledo) que se encuentra en Nivel 2, ha establecido la evacuación de las urbanizaciones de El Pinar y El Romillo de la citada localidad.

Se ha enviado un mensaje Es-Alert a la población afectada para informar de la evacuación, según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en sus redes sociales.

Permanece cortada la N-403 entre Cadalso de los Vidrios y Almorox.

En estos momentos, trabajan en las labores de extinción cinco medios aéreos, 45 medios terrestres y 199 efectivos.

El Infocam pide a la ciudadanía respetar las indicaciones de los cuerpos de emergencia y seguridad y mantenerse informado por medios oficiales.